Подготовка к «Дожинкам» в Верхнедвинске идёт полным ходом

Подготовка к областному фестивалю «Дожинки-2018» идёт полным ходом. И строительство новых объектов, и реконструкция помещений, и благоустройство территорий – всё преображается на глазах и находится под постоянным контролем не только органов местной, но и областной власти.

На объектах, готовящихся к празднику, побывали председатель Витебского областного Совета депутатов В. В. Терентьев, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Витебского облисполкома Г. М. Егоров (на снимке в центре). Вместе с представителями районной власти они посетили строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, СШ №2, хоккейную коробку, центральную районную библиотеку и другие объекты.

Затем в райисполкоме состоялась встреча с делегацией Псковской области. Обсуждались вопросы организации и проведения традиционной международной встречи на Кургане Дружбы.

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