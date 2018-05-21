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Подготовка к «Дожинкам» в Верхнедвинске идёт полным ходом
22.05.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Подготовка к областному фестивалю «Дожинки-2018» идёт полным ходом. И строительство новых объектов, и реконструкция помещений, и благоустройство территорий – всё преображается на глазах и находится под постоянным контролем не только органов местной, но и областной власти.
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> Подготовка к областному фестивалю «Дожинки-2018» идёт полным ходом. И строительство новых объектов, и реконструкция помещений, и благоустройство территорий – всё...
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