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В Верхнедвинск прибудет икона Святого Пантелеимона
22.05.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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По благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия, архиепископа Полоцкого и Глубокского, при поддержке Витебского облисполкома и райгорисполкомов, канонической территории Полоцкой епархии 25 мая в городе Верхнедвинске будет пребывать икона святого великомученика и целителя Пантелеимона с частицей его мощей.
О чем молятся Святому Пантелеимону
Святой великомученик и целитель Пантелеимон является покровителем врачей и больных. Все православные христиане почитают Святого как небесного целителя и врачевателя болезней тела и души. Известны многочисленные случаи исцелений, которые совершаются Святым Пантелеимоном в наши дни. Имя святого великомученика призывается в молитве за больных, при совершении таинства соборования, при освящении воды. В день его поминовения 27 июля / 9 августа заготавливают лечебные травы и коренья. Верят, что святой угодник их освящает и дает им целебную силу.
Земная жизнь великомученика
Святой великомученик и целитель Пантелеимон жил в III веке, в эпоху жестоких гонений на христиан в Римской империи. Получив блестящее образование, он обучился врачебному искусству и своим умением и силою Христовой избавлял людей от самых тяжелых недугов. Он лечил все недуги и болезни, безвозмездно врачуя всех. Это вызвало зависть у многих окружающих, и скоро о нем доносят, что он христианин. Вызванный к императору Максимилиану, он решительно отказывается принести жертву языческим богам, говоря, что не может отречься от сильного перед бессильным. Разъяренный император приказал подвергнуть пыткам святого, но Господь был незримо с ним, помогая переносить нечеловеческие муки. Тогда его бросили на съедение ко львам, но те лишь стали зализывать ему кровоточащие раны. Видя свое бессилие, император приказал отрубить голову святому, но когда главу отсекли, то из раны истекло молоко, а растущая рядом маслина покрылась целительными плодами. Мученик был погребен в 305г. Со временем мощи были сохранены от поругания. Честная глава его хранится на Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре.
Маршрут движения иконы святого великомученика и целителя Пантелеимона с частицей его мощей по Верхнедвинскому району 25 мая 2018 г.
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> По благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия, архиепископа Полоцкого и Глубокского, при поддержке Витебского облисполкома и райгорисполкомов,...
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