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"Музыканты - не ботаники". Как известный пианист бегает марафоны и посвящает концерты спортсменам

22.05.2018 12:20 — Разное | Tut.by  
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Юрий Блинов — пианист с мировым именем. Получил степень доктора музыкальных искусств в престижной Истменской школе музыки. Стал первым белорусским пианистом, выступившим с сольным концертом в знаменитом Карнеги-холле. В свободное время музыкант участвует в благотворительных марафонах и помогает «Крумкачам» вернуться в элиту белорусского футбола. Успешный пианист рассказал GO.TUT.BY о музыкантах-ботаниках и своей любви к большому спорту.


«В Америке пробежка и тренажерный зал — правила хорошего тона»

В детстве Юра Блинов не отличался ни особой тягой к занятиям спортом, ни атлетическими данными, — что типично для подрастающего музыканта.

— Еще до школы ходил в секцию фигурного катания. Потом играл в футбол во дворе, как и все мальчишки. Назвать это спортивным бэкграундом можно с большой натяжкой. Болел за минское «Динамо» и сборную Германии (тогда ФРГ). С тех времен и до сих пор неравнодушен к шахматам, меня научил отец. В школьные годы очень переживал за Каспарова в его легендарных матчах против Карпова.


Приобщился к бегу Блинов, когда уже в начале нулевых поехал в США.

— В Америке пробежка и тренажерный зал — правила хорошего тона. Спорт очень здорово помогает организму и мозгу быть в тонусе. Профессия концертирующего пианиста сама по себе непроста и требует хорошей физподготовки, а ведь, кроме выступлений, я занимаюсь и педагогикой, и композицией, и общественной деятельностью. Когда начал бегать на длинные дистанции, заметил, что мне стало легче играть на рояле: исчезли мышечные зажимы, одышка во время исполнения сложных произведений. Многие из моих композиторских идей тоже пришли в голову во время пробежек. Спорт для меня — один из источников вдохновения. И я глубоко уважаю профессиональных атлетов, которые отдают ему все свои силы и способности. В большом спорте нет случайных людей, только значительная личность может добиться высоких результатов.


Кроме того, занятия спортом сильно расширили круг общения: Юрий Блинов говорит, что благодаря им познакомился и сдружился с разными интересными людьми.

— Например, с участниками команды «Крылья ангелов» я близко сошелся прошлой осенью, когда мы вместе готовились к Киевскому марафону. Это мужественные и целеустремленные люди, многие из них — родители детей с особенностями развития, прошли через нелегкие испытания. Основная задача команды — вовлечение в активную жизнь людей, имеющих различные ограничения по здоровью. Для этого организовываются различные креативные забеги. Людей с тяжелыми нарушениями двигательного аппарата опытные члены команды везут по дистанции в специальных колясках, это дает им возможность ощутить драйв и скорость забега, а люди с особенностями психики, например, с аутизмом или синдромом Дауна, могут и сами пробежать дистанцию. Кстати, они неплохо с этим справляются. Такая степень инклюзивности уникальна для нашего общества и страны, что, конечно, заслуживает всяческой поддержки и развития. С «Крыльями» у нас сложилось гармоничное сотрудничество: я стараюсь регулярно участвовать в их проектах и привожу своих друзей, а они вместе с «ангелами» на колясках приходят на мои концерты.

«Чисто из эстетических соображений рискнул пробежать полумарафон»

В 2015 году композитор пробежал полумарафон в Мюнхене в честь восьмидесятилетия Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки.


Полумарафон в Мюнхене. Фото: из личного архива.

— Мюнхен — мой любимый город, в котором у меня много друзей. Я приезжаю туда каждое лето, — объясняет Юрий. — А на забег попал достаточно спонтанно: тогда я только что пробежал свои первые десять километров на Минском полумарафоне и тут увидел, что через месяц будет 30-й Мюнхенский марафон. Очень загорелся. Сначала тоже собирался бежать десятку, но потом увидел, что дистанция довольно скучная, и чисто из эстетических соображений рискнул пробежать 21 км. Трасса полумарафона проходила через весь исторический центр Мюнхена. К тому же оказалось, что забег совпал по времени с торжествами в честь юбилея гимназии-колледжа. Я решил совместить оба этих события. Заказал принт на майку и пробежал всю дистанцию с эмблемой колледжа, попутно засветившись на баварском телевидении.

Юрий рассказывает, что к дистанции готовился сам: нарезал в разных темпах по 5−10 километров и два раза делал длинные двухчасовые забеги на выносливость.

— Правда, за неделю до старта повредил правое колено, поэтому бежал фактически с травмой, но все прошло успешно и в хорошем темпе.

«Только значительная личность может добиться в спорте высоких результатов»

В прошлом сезоне Высшей лиги Беларуси по футболу разгорелась серьезная драма: «Крумкачы», имевшие проблемы с лицензированием и внушительные задолженности перед футболистами, были исключены из элитного дивизиона. Спасать команду вызвался Юрий Блинов — давний болельщик клуба. В новом сезоне обновленные «вороны» резиденты Второй лиги.


— Когда стало окончательно ясно, что прежние «Крумкачы» фактически похоронены, надо было действовать быстро и решительно, чтобы сохранить клуб. Состоялось собрание актива болельщиков, на котором было решено, что клуб регистрируется заново и начинает свой путь со Второй лиги. Когда встал вопрос, кто готов взять ответственность и войти в число новых учредителей, я без колебаний предложил свою кандидатуру.

В спортивном мире белорусский пианист также известен музыкальными произведениями в честь знаменитого десятиборца Андрея Кравченко и полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. «Concerto-Krooso» для фортепиано, струнного оркестра, ударных и свистка состоит из пяти частей, в которых рассказывается о биографии футболиста: его родном городе, успехах в клубах, рождении сына и победе на ЧМ-2014. В марте пианист хотел отказаться от организации приезда немецкого футболиста в Минск.

— Заявление о приостановке организации визита Тони Крооса в Минск было на тот момент моей акцией протеста против политики двойных стандартов и волюнтаризма в белорусском футболе. Руководители прежних «Крумкачоў» допустили много серьезных ошибок, но они не заслуживали столь жестокого наказания. Но теперь это все уже в прошлом, нам надо работать и смотреть вперед. Я убежден, что история расставит все по своим местам, причем достаточно скоро. А работа по организации приезда Тони Крооса в Минск продолжается. Есть предпосылки, что осенью все состоится.


«У нас аномальный дисбаланс приоритетов»

В том, что классический пианист так увлекается спортом, Юрий Блинов никакого противоречия не видит:

— Я не отношу себя к богемной тусовке, поэтому никакого раздвоения личности не испытываю. Бег на соревновательной дистанции для меня так же естественен, как и выступление на сцене. Более того, мне нравится ставить эти мероприятия парами: на гастролях иногда участвую в забеге, а на следующий день играю концерт. Так было, например, на моем недавнем выступлении в Киеве.

Коллеги-музыканты к увлечению Блинова относятся с интересом.

— Более того, мой пример оказался заразительным, и уже несколько наших молодых музыкантов занялись бегом и участвуют в соревнованиях, включая Минский полумарафон. Что касается стереотипа «музыкант — это ботаник», то, мне кажется, он в наше время устарел.


— Вы как музыкант обладаете долей тщеславия. Но сегодня спортсменов знают больше, чем музыкантов, да и зарплаты у них выше. А нет ли у вас зависти по отношению к спортсменам?

— Зависти к спортсменам я не испытываю. Тщеславием, на мой взгляд, обладаю вполне умеренным, — улыбается Блинов. — Но мне очень обидно за музыку и профессию музыканта. В Америке, при всей ее опоре на массовую культуру, в среде большого бизнеса считается почетным спонсировать лучшие оркестры, музыкальные вузы, известные фестивали классической музыки. Нам, к сожалению, пока до этого далеко, у нас аномальный дисбаланс приоритетов. Я как-то сел и подсчитал: если перенаправить на нужды музыки всего лишь единичные проценты от тех сумм, которые наше государство выделяет на поддержку спорта, то можно было бы обеспечить большинство музыкальных школ хорошими инструментами. И вдвое поднять зарплату музыкальным педагогам, этим святым и самоотверженным людям, которые сейчас испытывают крайние финансовые и моральные лишения. Тем более обидно, что в области классической музыки у Беларуси до сих пор и несмотря ни на что международные успехи, — а большой спорт приносит нам все больше разочарований.

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Теги: Минск
 
 
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Юрий Блинов - пианист с мировым именем. В свободное время музыкант участвует в благотворительных марафонах и помогает "Крумкачам" вернуться в элиту белорусского...
 
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