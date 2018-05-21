Диета и фитнес на основе генетических тестов. Это работает?

Можно ли разработать индивидуальные рекомендации по питанию для человека на основе анализа его генетических данных? Множество компаний, оказывающих подобные услуги, уверены, что это вполне реально. Сервисы предлагают не только составить диету, изучив ваши генетические предрасположенности, но и определить, какими физическими нагрузками вам стоит заниматься и даже какую профессию выбрать.



Фото: unsplash.com, Toa Heftiba. Снимок носит иллюстративный характер

Ученые относятся скептически ко всем коммерческим сервисам, обещающим простое решение проблем со здоровьем.

Так, ранее комиссия Российской академии наук провозгласила лженаукой дерматоглифику. Компании, опирающиеся на данные этой отрасли исследований, предлагают по отпечаткам пальцев «определить предрасположенность человека к множеству заболеваний, его врожденные способности и особенности личности, а также дать рекомендации по выбору видов спорта, профессии и даже партнеров».

Вслед за этим лженаукой признали и гомеопатию (область альтернативной медицины, предлагающая лечение препаратами с микроскопической концентрацией действующих веществ).

Следующей по счету, кажется, имеет все шансы стать нутригеномика. То есть область генетики, которая рассматривает связь генетических особенностей человека с его питанием.

В так называемой «группе поддержки» комиссии в «Фейсбуке», где состоят и ее члены, и независимые эксперты, и научные журналисты, недавно разгорелась нешуточная дискуссия о том, вправе ли российская компания Genotek продавать тесты, которые — как обещается — выявят «ваши генетические особенности и помогут создать индивидуальную программу питания и тренировок, будут эффективны и безопасны».

Глава компании Артем Елмуратов заметил, что услуги в области нутригенетики и спортивной генетики предоставляют крупнейшие диагностические лабораторные сети, медицинские центры и даже ряд государственных учреждений — как в России, так и в мире.

Известный трансгуманист, активист биохакинга Михаил Батин в ответ на это в своем обращении к комиссии заявил, что справедливо поставить вопрос более широко, а не «сводить суть к деятельности одной компании», ведь «в случае, если такие рекомендации носят лженаучный характер, то масштаб обмана грандиозен». И с этим трудно не согласиться.

Помогут ли исследования генома лучше питаться?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Снимок носит иллюстративный характер

О влиянии генома на жизнь и благополучие человека ученые спорят уже не одно десятилетие. К единому мнению научному сообществу до сих пор прийти не удалось.

Так, с одной стороны, предрасположенность к ожирению действительно заложена в генах, однако, как признают ученые, четко проанализировать генетическую составляющую этого заболевания сложно — у него слишком комплексная природа. На его развитие влияет не один конкретный ген и большую роль играют внешние факторы, а не только генетические.

Исследователи предпочитают фокусироваться на изучении привычек питания, которые, как они предполагают, могут передаваться по наследству. Как показало исследование голландских специалистов, опубликованное в 2007 году, с определенными привычками коррелируют определенные изменения структуры гена или его рецептора.

Например, изменения в рецепторе лептина могут влиять на возникновение привычки — часто перекусывать, а в рецепторе холецистокинина — наедаться только огромными порциями.

Изучив некоторые вариации генов, можно узнать, хорошо ли организм усваивает, например, кофеин или лактозу. И эта информация может действительно круто изменить качество жизни человека. Ведь часто люди с непереносимостью лактозы не знают об этом и, страдая от симптомов, грешат на другое.

Однако других подобных случаев, где связь генома человека с его пищевыми особенностями выявлена и хорошо изучена, пока больше нет, рассказывала Би-би-си доктор Джесс Бакстон, генетик из Университетского колледжа Лондона.

Слова Бакстон подтверждают недавние исследования как европейских, так и американских ученых.

В 2016-м году команда Food4Me study опубликовала в сборнике International Journal of Epidemiology результаты своего рандомизированного контролируемого исследования* питания человека.

В исследовании приняли участие более 1200 человек (мужчин и женщин в возрасте от 18 до 79 лет). На протяжении полугода они следовали рекомендациям, основанным на их образе жизни, фенотипе и генотипе.

Исследователи пришли к выводу, что у тех, кто следовал персональному плану, Индекс здорового питания (Healthy Eating Index) был выше, чем у контрольной группы.

При этом ученые не обнаружили никакого влияния фенотипической и генотипической информации на этот результат (помимо генетики, в данном случае учитывались особенности физического строения и биомаркеры крови участников).

Одно из новейших исследований, опубликованное в этом году в журнале JAMA учеными из Стэндфордского университета, также показало , что диета, основанная на анализе генотипа человека, не привела к каким-либо особенным результатам по сравнению с обычной здоровой диетой.

В этом рандомизированном клиническом испытании приняло участие более 600 человек. У 40% из них был генотип, чувствительный к маложировой диете, а у 30% — чувствительный к малоуглеводной диете.

На протяжении года участники придерживались своих диет, но в итоге исследователи не заметили влияния ни генотипических рекомендаций, ни связи диеты с секрецией инсулина.

Американская Академия питания и диетологии однозначно не рекомендует проходить коммерческие тесты по нутригеномике в связи с отсутствием достаточной доказательной базы.

Опубликованный в марте 2018 года анализ тестов по нутригеномике показал , что подобные коммерческие тесты нуждаются в дополнительной проверке. Ученые проанализировали образцы ДНК пациентов, обращавшихся за рекомендациями в коммерческие компании, и сравнили полученные результаты с теми, которые сервисы предоставили клиентам.

Выяснилось, что многие особенности генома, которые компании характеризовали как представляющие потенциальный риск для здоровья или, наоборот, влияющие на него положительно, были самыми обычными, распространенными среди населения генетическими вариациями.

Могут ли гены «выбрать», бегать вам или тягать «железо»?



Фото: unsplash.com, Justyn Warner

Лаборатории по изучению генома пытаются выжать максимум из желания клиентов быть здоровыми и подтянутыми. В том числе предлагают проанализировать предрасположенность человека к видам физических нагрузок. Но и здесь не все так просто.

По словам главы компании Genotek Елмуратова, знать «соотношение быстрых и медленных мышечных волокон полезно фитнес-тренерам для планирования тренировок». Быстрые — или белые — мышечные волокна сокращаются быстрее, но легче утомляются. Медленные — или красные — волокна сокращаются медленнее, зато более выносливы. Эти виды мышечных волокн задействуются в разных типах физической нагрузки.

Последние исследования по теме показывают , что потенциальными кандидатами на ключевую роль в формировании соотношения в организме быстрых и медленных мышечных волокон могут являться гены ACE и PPAR alpha.

С особенностями структуры мышечных волокон связан и ген ACTN3. Однако в 2015-м году участники международной команды исследователей генетики спорта и физических упражнений пришли к выводу , что связь этого гена с успехами атлета просто ничтожна.

Подводя итог, можно сказать, что хотя определенные вариации генов определяют, например, вашу выносливость и скорость, пока ученые не советуют делать большую ставку на генотип и в выборе своей спортивной — профессиональной или любительской — карьеры. Не установлена и четкая связь генотипа с пищевыми особенностями, и в этой сфере требуются дальнейшие — обязательно рандомизированные клинические — исследования.

Выбор за самим клиентом — тратить ли большие суммы на подобные тесты и менять ли свою жизнь в соответствии с такими, еще не вполне точными с научной точки зрения, рекомендациями?

Можно ли считать обманом то, что компании уже сейчас продают (и недешево) такие услуги? Как считает член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев, ошибки в подобных тестах все-таки не создают прямой угрозы для жизни и здоровья клиентов.

«Риски в данном случае вполне сопоставимы с рисками в области, например, финансового или юридического консалтинга, или при покупке инновационных гаджетов. Вполне достаточно, чтобы компании честно информировали своих клиентов об оценке уровня надежности их методов», — пишет он. Сергеев замечает, что фальшивость подобных тестов еще не доказана, ровно как и их стопроцентная надежность.

«Степень надежности их выводов находится сегодня под большим вопросом, но вполне возможно, что надежность будет расти, по крайней мере, для этого нет никаких априорных препятствий», — заключает он.