В Столинской больнице женщина умерла после укола цефтриаксона



В понедельник в РОСК с заявлением провести проверку обратился житель нашего района, супруга которого умерла в Столинской районной больнице от анафилактического шока.

Как сообщил корреспонденту «НП» заместитель начальника Столинского РОСК А. Л. Коржовник, пациентка находилась в отделении с 18 мая. После гинекологической операции почувствовала себя неважно, и доктор принял решение о назначении антибиотикотерапии.

После первого укола цефтриаксона женщине стало плохо. По предварительной информации она умерла от анафилактического шока вследствие аллергической реакции на препарат.

РОСК проводит проверку.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ