В Кировском районе открыта охота на косулю





По сообщению старшего госинспектора Бобруйской МРИ Ильи Дудаля, с 15 мая по 30 сентября на территории Республики Беларусь открыта охота на взрослых самцов косули, а также селекционных животных любого пола и возраста.

Охотиться разрешено из засады и с подхода в течение суток. Разрешенные орудия охоты на косулю: нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью и метательное (луки и арбалеты) охотничье оружие.

При невыполнении Правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного нарушения, или без конфискации и с лишением специального права.

Кроме того, при незаконной добыче косули в соответствии со ст.282 Уголовного кодекса Республики Беларусь наступает ответственность в виде: ограничения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также лицо, совершившее данное преступление, обязано возместить причиненный окружающей среде вред в размере 120 базовых величин (2760 руб.) за каждую незаконно изъятую особь.