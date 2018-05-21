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В Кировском районе открыта охота на косулю

22.05.2018 — Разное | Кировец  
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В Кировском районе открыта охота на косулю

По сообщению старшего госинспектора Бобруйской МРИ Ильи Дудаля, с 15 мая по 30 сентября на территории Республики Беларусь открыта охота на взрослых самцов косули, а также селекционных животных любого пола и возраста.

Охотиться разрешено из засады и с подхода в течение суток. Разрешенные орудия охоты на косулю: нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью и метательное (луки и арбалеты) охотничье оружие.
При невыполнении Правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного нарушения, или без конфискации и с лишением специального права.
Кроме того, при незаконной добыче косули в соответствии со ст.282 Уголовного кодекса Республики Беларусь наступает ответственность в виде: ограничения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Также лицо, совершившее данное преступление, обязано возместить причиненный окружающей среде вред в размере 120 базовых величин (2760 руб.) за каждую незаконно изъятую особь.

 
 
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По сообщению старшего госинспектора Бобруйской МРИ Ильи Дудаля, с 15 мая по 30 сентября на территории Республики Беларусь открыта охота на взрослых самцов...
 
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