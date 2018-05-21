В Китае планируют снять запрет за ограничение количества детей в семье





По мнению властей, эта мера поможет решить проблему старения нации, а также критики со стороны международных правозащитников.

Напомним, что в Китае в 1979 году проводилась политика по ограничению рождаемости "Одна семья — один ребенок" в связи с угрозой демографического взрыва. С января 2016 года власти позволили китайским семьям иметь не более двух детей.

Закон об ограничении количества детей в семье планируют подписать уже в 2019 году.