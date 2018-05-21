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Игорь Шуневич: Думаю, большой разговор и решения по хоккею еще впереди

22.05.2018 12:32 — Разное | Tut.by  
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На рабочей встрече президента с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также является председателем наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» обсуждены в частности темы работы клуба «Динамо-Минск» в предстоящем сезоне, комплектование команды, тренерского штаба, перспективы подготовки игроков для сборной Беларуси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После встречи Игорь Шуневич поделился с журналистами оценками:

— Проблем здесь хватает. Большой разговор и решения, думаю, еще впереди. Сегодня мы вырабатываем новую тактику и методику оценки наших результатов, подготовки хоккеистов. Думаю, что настало время в очередной раз, может, используя уже другие методы и способы, оценить ситуацию и сделать правильные выводы из того, что произошло.

Во время встречи Александр Лукашенко обратил особое внимание на проблему подготовки собственных вратарей.

— Мы не сможем взять или найти, или привезти вратаря. Только воспитать его, обучить, сделать своими усилиями и возможностями. Это аксиома, — отметил Шуневич. — Сегодня ситуативность такова, что мы пользуемся услугами голкипера — иностранца. Это не нормально. Надо думать над системными вещами, которые позволят воспитывать своих вратарей. Это серьезная, большая задача, думаю, федерации в первую очередь.

 
Теги: Минск
 
 
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На рабочей встрече президента с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также является председателем наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск"...
 
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