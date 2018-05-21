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ФК «Горки» проиграли ФК «Ошмяны-БГУФК» – 0:8

22.05.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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ФК «Горки» проиграли ФК «Ошмяны-БГУФК» – 0:8
В воскресенье, 20 мая, в Горках состоялся матч в рамках 5 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги. К нам в город пожаловали гости из Ошмян, одержавшие в предыдущих 4 матчах две победы. В активе ФК «Горки» числилась одна виктория в 3 встречах.

Гости начали игру довольно активно, упустив шанс забить уже на первых минутах, – Никита Терешонок эффектно парировал выход соперника один на один. После этого «Горки» перехватили инициативу и создали несколько неплохих моментов у ворот соперника. Однако первыми отличились все же «Ошмяны-БГУФК». Игрок ФК «Горки» сфолил в своей штрафной, судья назначил пенальти, и тут вратарь был бессилен — 0:1. Буквально через 4 минуты гости вновь отличились, увеличив свое преимущество, — 0:2.

А затем случилось нечто непоправимое: в период с 30-й по 33-ю минуту мяч трижды оказывался в воротах «Горок». После данного события трибуны городского стадиона слегка поредели. А «Ошмяны-БГУФК» успели отличиться еще раз до перерыва. 0:6 — с таким счетом команды уходили на отдых.

Во второй половине ФК «Горки» выровняли игру и сумели забить, но гол, к сожалению, не был засчитан из-за офсайда. Гости же забили еще 2 гола за 45 минут и установили окончательный счет на табло — 0:8.

После 5 туров ФК «Горки» занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч наши футболисты проведут 26 мая на выезде с командой «СМИавтотранс».

Судья: А. Лашук (Молодечно).

ГОРКИ: Терешенок, Батурин, Хаустович (Тороп, 40), Сиака (Сысенков, 89), Хилькевич, Балдыков (Булах, 66), Левицкий, Павлов (Журавлев, 41), Бубелев, Сазанков, Купцов (Пытьков, 36).

ГОЛЫ: 0:1 – (15), 0:2 – (19), 0:3 – (30), 0:4 – (31), 0:5 – (33), 0:6 – (42), 0:7 – (73), 0:8 – (81)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Балдыков, Бубелев, Пытьков, Журавлев – Вьюгин.

УДАЛЕНИЕ: Бубелев (60).

Автор Антон ГРИДЮШКО.

 
 
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В воскресенье, 20 мая, в Горках состоялся матч в рамках 5 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги. К нам в город пожаловали гости из Ошмян,...
 
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