Если Бог дает детей, то он дает и на детей

Узнав, что у ельчан Анны и Александра Барановских шестеро детей, мы решили познакомиться с этой замечательной семьей.





Вся семья Барановских собралась на кухне за «сладким» столом. Оказывается, в тот день, 12 мая, 8-летняя Ангелина праздновала день рождения. Поздравив очаровательную именинницу и познакомившись с ее сестрой и братьями, мы узнали, что семье Барановских в следующем году исполнится 20 лет.

– Поженились мы с Александром в 1999 году, – рассказывает Анна Михайловна. – Первой появилась в нашей семье Ляна (сейчас она учится на третьем курсе Мозырского педагогического университета), затем родился Владимир (в этом году заканчивает школу), через год Кирилл, потом появились на свет Денис, Ангелина и Алеша. Вы знаете, от надежного мужчины рожать не страшно. На своего супруга я могу рассчитывать всегда: полы он не моет, но все остальное мы делаем вместе. Никто в нашей семье не сидит на диване, если другой работает!

Этот дом нам пять лет тому назад выделило государство, за что мы, конечно же, очень благодарны. Но все, что здесь видите, мы сделали сами. У нашего папы руки золотые. Вот посмотрите, какую беседку, скамейку во дворе сделал, «грибочки» и другие малые архитектурные формы сам вырезал, а еще обещал детскую площадку оборудовать в этом сезоне. Так что с мужем мне повезло и с детьми тоже. Нам за них никогда не было стыдно. Дети – это наша радость, наше самое большое счастье.

И впрямь, видя, как 4-летний Алешка сидит на руках у старшей сестры, прильнув к ней головкой, как ребята за столом друг друга обслуживают, как все вместе с гордостью показывают свой дом, понимаешь, что между ними царят гармония и уважение. Дети и родители в этой большой и дружной семье полностью доверяют друг другу, во всем советуются и все делают сообща.

Ляна, будущий учитель белорусского языка и литературы, с младшими братьями и сестрами легко находит общий язык, рассказывает им интересные истории, дает дельные советы. Так, Владимир по ее совету после окончания школы собирается поступать в вуз. 16-летний Кирилл получает профессию строителя. 9-летний Денис увлекается музыкой, с удовольствием играет на скрипке. Ангелина мечтает стать врачом и лечить людей.

Самый младший Алеша притягивает к себе внимание. Кстати, маму он ни с кем делить не хочет, на что старшие реагируют вполне спокойно.

Однако за внешней семейной идиллией (ведь не каждый день праздник!) скрывается титанический труд родителей – Анны Михайловны и Александра Владимировича. Простые труженики, они делают все, чтобы их дети ни в чем не нуждались.

– Я ведь и сама из многодетной семьи (у моей матери семеро детей), – призналась Анна Барановская. – Поэтому с детства видела, что большая семья – это не только большие радости, но и неустанный труд как в материальном, так и в моральном плане. На себя времени практически не остается. Но я всегда верила в то, что если Бог дает детей, то он дает и на детей. У нас все так и получилось!





