Сергей Боровский: Благодаря тому, что «Динамо» пригласило на работу Марадону, узнали и о Бресте, и о белорусском футболе

В своём первом чемпионате мира в 1982 году Марадона был удалён. После этого три года его не вызывали в сборную. За команду СССР тогда играл Сергей Боровский. Сейчас он на связи с нами. Сергей Владимирович, вы помните Марадону на футбольном поле?

Сергей Боровский, заслуженный тренер Беларуси по футболу: «Конечно, я с ним пересекался, но не на самом футбольном поле друг против друга, а на чемпионате мира. Я видел его игру: его прекрасные голы, его дриблинг, его величие на футбольном поле, его хитрость. Благодаря тому, что брестский клуб пригласил на работу Марадону, узнали и о Бресте, и о белорусском футболе».

Появление Марадоны может как-то помочь белорусскому футболу?

Сергей Боровский, заслуженный тренер Беларуси по футболу: «Я думаю, что на белорусском футболе появление Марадоны вряд ли отразится. Для брестского клуба это хороший пиар-ход. Так захотели владельцы «Динамо». Не белорусы, а более обеспеченные владельцы».

Как Вам кажется, чем закончится эта история для брестского «Динамо»?

Сергей Боровский, заслуженный тренер Беларуси по футболу: Видимо закончится так же, как и многие приходы иностранных специалистов. Те, кто предан своей работе и белорусам, останутся. Всё остальное – приходящее».