Сводка УВД за 21 мая

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21 мая СК возбуждено у/д по ст. 328 ч. 1 УК (незаконный оборот наркотических средств) в отношении жителя г.п. Хотимска, 1996 г.р., который 20 мая хранил при себе 7,3 гр. марихуаны.

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