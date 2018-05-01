Сводка УВД за 21 мая
21 мая СК возбуждено у/д по ст. 328 ч. 1 УК (незаконный оборот наркотических средств) в отношении жителя г.п. Хотимска, 1996 г.р., который 20 мая хранил при себе 7,3 гр. марихуаны.
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Сводка УВД за 21 мая
22.05.2018 — Разное | Новости Хотимска
Сводка УВД за 21 мая
21 мая СК возбуждено у/д по ст. 328 ч. 1 УК (незаконный оборот наркотических средств) в отношении жителя г.п. Хотимска, 1996 г.р., который 20 мая хранил при себе 7,3 гр. марихуаны.
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Происшествие Сводка УВД за 21 мая 22.05.201822.05.2018 hotimsk 21 мая СК возбуждено у/д по ст. 328 ч. 1 УК (незаконный оборот наркотических средств) в...
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