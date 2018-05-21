Двое из четверых пострадавших в Королевом Стане находятся в реанимации

Четверо п острадавших от взрыва в деревне Королев Стан под Минском доставлены в столичную больницу скорой медицинской помощи.



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«Состояние двоих пострадавших, которые находятся сейчас в реанимации, оценивается как тяжелое, один пациент в состоянии средней степени тяжести, четвертый — легкой», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Пострадавшим оказывается помощь в полном объеме с использованием всех современных средств и медпрепаратов.

Взрыв и пожар произошли утром 22 мая в административно-производственном здании НПО «Алкид». По информации МЧС, сообщение о ЧП поступило в 08:55. По прибытии спасатели установили, что в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2400 квадратных метров произошел взрыв с последующим горением.