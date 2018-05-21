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ГУВД: нападение на Чалого не было спланированным

22.05.2018 12:05 — Разное | Навiны  
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Участники избиения утверждают, что драку спровоцировала компания Сергея Чалого.

Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали четверых участников драки, в которой пострадал известный экономист и журналист Сергей Чалый, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. 

Задержанные рассказали, что сами выпивали во дворе дома № 8 по улице Ленина в ночь с 18 по 19 мая. Компания стала расходиться в полпервого ночи. Семейная пара из компании задержанных посчитала, что в их адрес Чалый и его друзья отпускают шутки и матерятся. Они позвали на помощь ушедших вперед знакомых и решили разобраться. По их мнению, конфликт и драку спровоцировала компания Чалого. Чалый и его друзья были более пьяны и в меньшинстве.

По сообщению пресс-службы ГУВД, инцидент произошел ночью 19 мая 2018 года. В 00.34 в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД Минска поступило сообщение от гражданина о том, что по улице Ленина, пятеро неизвестных избили двоих. 

«Сергей Чалый рассказал сотрудникам милиции о том, что накануне вечером в кафе распивал спиртные напитки совместно со своими знакомыми. В 23.00 часов, после закрытия кафе, журналист совместно с двумя товарищами приобрели пиво и шаурму и направились во двор дома № 8 по улице Ленина, где продолжили распивать спиртные напитки. Спустя непродолжительное время к ним подошла компания молодых парней, которые беспричинно стали наносить удары журналисту и его другу, второй же друг ретировался с места конфликта и впоследствии вызвал сотрудников милиции. Ввиду нахождения в состоянии алкогольного опьянения Чалый С.В. и его друг указать количество и приметы лиц, наносивших им удары, а также конкретные обстоятельства произошедшего, не смогли», – сообщили в пресс-службе ГУВД.

Задержать четверых участников драки удалось «по горячим следам». Оперативники уверены, что нападение спланированным не было.

Четверо минчан, участвовавших в драке, задержаны «по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» и находятся в Центральном РУВД.

Правовую оценку инциденту даст Следственный комитет Беларуси.

Напомним, сегодня официальный представитель СК Юлия Гончарова сообщила в Facebook, что задержаны 5 человек.

ГУВД: нападение на Чалого не было спланированным
Сергей Чалый и Анатолий Соколовский

Как ранее сообщали Naviny.by, 18 мая ночью известного экономиста Сергея Чалого и его приятеля Анатолия Соколовского жестко избили в самом центре Минска — во дворе за кафе Kuriza Pomada, которое находится по улице Ленина, 8. Третий из компании Чалого успел убежать.

«Нас сразу кинули на землю и начали избивать. Меня один человек, Сергея Чалого — двое. Били ногами в лицо, все это длилось минуту или две», — рассказал Анатолий Соколовский журналисту Naviny.by.

У Анатолия диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Но после оказания помощи его отпустили домой. А вот Сергей Чалый с сотрясением мозга, переломом носа и ушибами госпитализирован в больницу скорой помощи.

 
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Участники избиения утверждают, что драку спровоцировала компания Сергея Чалого.
 
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