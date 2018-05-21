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Кирилл Готовец вернулся в минское "Динамо"
Защитник сборной Беларуси по хоккею Кирилл Готовец вернулся в минское «Динамо» после года, проведенного в АХЛ.
Готовец уже выступал за «Динамо» в сезоне-2016/2017. Тогда он провел 24 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+13».
Потом белорусский защитник решил вновь попытать счастья в Северной Америке. В составе «Манитобы» он провел 65 поединков, отметившись 14 (1+13) очками, команда же прошла первый раунд плей-офф.
Следующие два года Готовец проведет в Минске.
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Защитник сборной Беларуси по хоккею Кирилл Готовец вернулся в минское "Динамо" после года, проведенного в АХЛ.
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