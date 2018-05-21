Лукашенко назначил послов в страны ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых послов в странах Европейского союза, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, послом Беларуси в Швеции назначен Дмитрий Мирончик, занимавший пост начальника управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретаря МИД.

Александр Лукашевич назначен на пост посла Беларуси в Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр. Послом Беларуси в Эстонии назначен Вячеслав Качанов.

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае Владимир Астапенко назначен послом в Чили по совместительству. Посол Беларуси в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах Валерий Колесник назначен также постоянным представителем Беларуси при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.