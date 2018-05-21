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Лукашенко поменял руководителей Академии управления, БГУИР и БрГТУ
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял во вторник кадровые решения в отношении руководителей ряда вузов страны, сообщает госагентство БелТА.
Геннадий Пальчик, работавший в должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси, назначен на должность ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Глава государства дал согласие на назначение Вадима Богуша ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. До настоящего времени он занимал пост первого замминистра образования.
Президент также согласовал назначение Александра Драгана ректором Брестского государственного технического университета, который ранее был деканом машиностроительного факультета этого вуза.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял во вторник кадровые решения в отношении руководителей ряда вузов страны, сообщает госагентство БелТА. Геннадий...
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