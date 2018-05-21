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Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего на Партизанском проспекте в Минске
Столичные следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб 33-летний мужчина, сообщила официальный представитель УСК по г.Минску Марина Дранькова.
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Столичные следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб 33-летний мужчина, сообщила...
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