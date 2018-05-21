Сбербанк РФ продаст турецкую дочку Denizbank за $3,2 млрд

Сбербанк России подписал с арабским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций принадлежащего Сбербанку турецкого Denizbank, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99,85% акций составляет 14,609 млрд турецких лир", - отмечается в пресс-релизе. Согласно курсу турецкой лиры на 22 мая, это соответствует $3,2 млрд.

Расчеты по сделке пройдут по механизму locked box, сообщил Сбербанк.

"Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank за период с даты locked box до закрытия сделки останется в распоряжении покупателя. На закрытии сделки Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком", - говорится в пресс-релизе.

Locked box - это механизм, предусматривающий фиксацию цены сделки на основе балансовых показателей объекта сделки на конкретную дату.

Сбербанк поясняет, что цена основана на консолидированном капитале Denizbank на 31 октября 2017 года. Собственный капитал Denizbank на дату locked box - 31 октября 2017 - составляет 12,5 млрд турецких лир, что соответствует примерно $2,75 млрд.

Закрытие сделки должно быть одобрено регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2018 году, сообщил Сбербанк.

"Решение о продаже Denizbank связано с изменением стратегии в части международного развития группы Сбербанк и позволит нам в дальнейшем сконцентрировать свое внимание на развитии экосистемы Сбербанка", - отметил глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сбербанк ожидает, что завершение сделки окажет позитивное воздействие на показатель достаточности капитала как по РСБУ, так и по МСФО. "Финансовый эффект сделки для Сбербанка зависит от динамики курса валют, а также от времени завершения сделки", - говорится в пресс-релизе.

Собственный капитал Denizbank составил на 31 марта 13,7 млрд турецких лир (около $3 млрд).

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд.

Как сообщалось, в феврале глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк задумался о продаже Denizbank из-за ужесточения конкуренции и действия санкций. Сбербанк России находится под санкциями США и ЕС, а Г.Греф был в феврале включен в список "кремлевского доклада" США.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что турецкий актив может быть продан за $5,5 млрд. По данным Reuters, обнародованным до этого, сумма сделки оценивалась в $5,3 млрд.

Denizbank, согласно информации на его сайте, на 31 марта 2018 года обладал активами 169,4 млрд турецких лир ($37,9 млрд).