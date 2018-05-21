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Как стать богатым? В НАДТ им.Горького нашли ответ на этот вопрос

22.05.2018 12:50 — Разное | Интерфакс  
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Провести вечер в Париже, окунуться в богемную атмосферу Монмартра, любовных интриг и тайных свиданий… Чтобы туда попасть, не нужны дорогие туры, страховки и авиаперелеты. Билет в театр Горького предоставит возможность увидеть Париж, причем изнутри.

Как стать богатым? В НАДТ им.Горького нашли ответ на этот вопрос

На премьере авантюрной комедии "Как стать богатым" 26 и 27 мая вы узнаете все о французских девушках, молодых художниках, миллионерах, прислуге и тайнах стенного шкафа! Авторы спектакля на полном серьезе обещают дать ответ и на главный вопрос – как стать богатым?

"Оказывается, это совсем несложно!" – заверяют они.

Комедию "Как стать богатым" по пьесе Клода Манье поставил на сцене НАДТ им. Горького заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Сергей Ковальчик. Над сценографией и костюмами работала Алла Сорокина.

Главную роль исполняет непревзойденный Владимир Глотов. Также в спектакле заняты Татьяна Бовкалова, Елена Пастревич, Виталина Бидюк, Ольга Здярская, Андрей Захаревич, Эмилия Пранскуте, Дарья Полякова, Виктория Ковальчик.

Основная линия спектакля проходит через молодого, красивого, влюбленного и талантливого художника, который живет в Париже. Для полного счастья не хватает сущей малости – денег: картины почему-то никто не покупает…

А ведь так хочется стать богатым и знаменитым!

Он ввязывается в рискованную авантюру, но нелепые случайности одна за другой то и дело ставят под угрозу весь замысел! С истинно французским шармом наш герой выпутывается из неловких ситуаций, даже пускается на хитрости, хотя совсем не умеет лгать! И когда заветная цель уже совсем близка, случается то, чего никто не мог предусмотреть…

Премьера спектакля состоится 26 и 27 мая в 19.00 в НАДТ им. Горького. Также новую постановку можно будет увидеть 6 и 20 июня.

 
 
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Провести вечер в Париже, окунуться в богемную атмосферу Монмартра, любовных интриг и тайных свиданий… Чтобы туда попасть, не нужны дорогие туры, страховки и...
 
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