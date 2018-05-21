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Белорусские банки улучшат видеонаблюдение за банкоматами

22.05.2018 12:44 — Разное | Интерфакс  
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Национальный банк Беларуси обсудит с коммерческими банками пути улучшения систем видеонаблюдения за банкоматами, сказано в письме регулятора в адрес банков.

В письме отмечается, что с соответствующей инициативой в НББ обратились правоохранительные органы с учетом проведения в Беларуси в июне 2019 года II летних Европейских игр. Совершенствование систем видеонаблюдения за банкоматами позволит улучшить обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, считают правоохранители.

В частности, предлагается разработать единые и обязательные для всех банков техтребования к системе видеонаблюдения. Также банки должны будут заменить устаревшие видеокамеры.

По данным Нацбанка, на начало 2018 года в Беларуси функционирует более 4,4 тыс. банкоматов и 3,3 тыс. платежно-справочных терминалов самообслуживания.

Общая эмиссия платежных карточек в Беларуси превышает 14,1 млн шт. 

 
 
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Национальный банк Беларуси обсудит с коммерческими банками пути улучшения систем видеонаблюдения за банкоматами, сказано в письме регулятора в адрес банков.
 
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