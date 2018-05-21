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Белорусские банки улучшат видеонаблюдение за банкоматами
Национальный банк Беларуси обсудит с коммерческими банками пути улучшения систем видеонаблюдения за банкоматами, сказано в письме регулятора в адрес банков.
В письме отмечается, что с соответствующей инициативой в НББ обратились правоохранительные органы с учетом проведения в Беларуси в июне 2019 года II летних Европейских игр. Совершенствование систем видеонаблюдения за банкоматами позволит улучшить обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, считают правоохранители.
В частности, предлагается разработать единые и обязательные для всех банков техтребования к системе видеонаблюдения. Также банки должны будут заменить устаревшие видеокамеры.
По данным Нацбанка, на начало 2018 года в Беларуси функционирует более 4,4 тыс. банкоматов и 3,3 тыс. платежно-справочных терминалов самообслуживания.
Общая эмиссия платежных карточек в Беларуси превышает 14,1 млн шт.
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Национальный банк Беларуси обсудит с коммерческими банками пути улучшения систем видеонаблюдения за банкоматами, сказано в письме регулятора в адрес банков.
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