Белорусские банки улучшат видеонаблюдение за банкоматами

Национальный банк Беларуси обсудит с коммерческими банками пути улучшения систем видеонаблюдения за банкоматами, сказано в письме регулятора в адрес банков.

В письме отмечается, что с соответствующей инициативой в НББ обратились правоохранительные органы с учетом проведения в Беларуси в июне 2019 года II летних Европейских игр. Совершенствование систем видеонаблюдения за банкоматами позволит улучшить обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, считают правоохранители.

В частности, предлагается разработать единые и обязательные для всех банков техтребования к системе видеонаблюдения. Также банки должны будут заменить устаревшие видеокамеры.

По данным Нацбанка, на начало 2018 года в Беларуси функционирует более 4,4 тыс. банкоматов и 3,3 тыс. платежно-справочных терминалов самообслуживания.

Общая эмиссия платежных карточек в Беларуси превышает 14,1 млн шт.