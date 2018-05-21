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Загрузка топлива на БелАЭС запланирована на март 2019 года

22.05.2018 12:40 — Разное | Интерфакс  
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Первая загрузка топлива на Белорусской АЭС, строящейся под Островцом, запланирована на март 2019 года.

"Изначально оно (топливо – ИФ) будет храниться в здании хранения свежего топлива, пока не пройдут комплексные испытания всей системы и готовности персонала. И только после этого и составления всех отчетов, получения одобрения Госатомнадзора топливо отправится в реактор. По графику это случится только в марте следующего года", - заявил начальник реакторного цеха БелАЭС Александр Канюка в интервью газете "Рэспублiка".

А.Канюка также сообщил, что на июнь 2019 года запланировано включение БелАЭС в сеть. "К тому моменту станция выйдет на 30-40%  мощностей – это обычная практика. Наращивание будет постепенным. На полную мощность выйдем к концу следующего года", - сказал он.

Начальник цеха напомнил, что в стоимость проекта входят первая и вторая загрузка топлива. "В соответствии с межправительственным соглашением по сооружению БелАЭС отработанное топливо может быть отправлено на переработку на специальное предприятие в Россию", - отметил А.Канюка.

При этом, продолжил он, частичную перегрузку топлива на реакторе - замену 42 из всех 163 кассет - будут производить ежегодно. "В здании реактора есть бассейн выдержки отходов, куда отработавшее топливо будет поступать на хранение до 10 лет. Места достаточно, с учетом стратегического резерва – еще для всех 163 кассет реактора. Таковы международные требования", - подчеркнул А.Канюка.

Ранее со ссылкой на заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка сообщалось, что загрузку топлива на БелАЭС планируется осуществить в феврале 2019 года.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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Первая загрузка топлива на Белорусской АЭС, строящейся под Островцом, запланирована на март 2019 года.
 
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