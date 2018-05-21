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В Германии начали штрафовать родителей, забирающих детей с уроков ради отпуска

22.05.2018 12:40 — Разное | Интерфакс  
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Полиция Баварии начала штрафовать родителей в аэропортах Меммингена, Мюнхена и Нюрнберга за освобождение детей от школьных занятий ради совместного отпуска, сообщает журнал Der Spiegel.

"В аэропортах Меммингена, Мюнхена и Нюрнберга полиция штрафует семьи, в которых дети прогуливают школу и отправляются в отпуск вместе с родителями. Местные власти также взяли на контроль эту ситуацию, поскольку школьное образование является обязательным в Германии и ученики не могут пропускать занятия без уважительной причины", - пишет издание.

По данным журнала, родители, собираясь в отпуск, подстраивают дату отъезда под найденные дешевые авиабилеты. Они забирают детей из школы независимо от того, есть у них каникулы или нет.

"В аэропорте Мюнхена офицеры полиции поймали около таких 20 семей. Родителям грозят штрафы за халатное отношение к образованию", - пишет Der Spiegel.

На паспортном контроле у семей проверяют наличие разрешения на пропуск занятий из школы. Если его нет, то полиция обращается в учебные заведения детей и отправляет их на уроки, если выяснится, что в школах никого не уведомляли о внеплановом отсутствии учеников.

 
 
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Полиция Баварии начала штрафовать родителей в аэропортах Меммингена, Мюнхена и Нюрнберга за освобождение детей от школьных занятий ради совместного отпуска,...
 
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