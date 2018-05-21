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Четверо пострадавших от взрыва и пожара на "Алкиде" доставлены в больницу скорой помощи, из них двое – в реанимацию
От взрыва и пожара на НПО "Алкид" (д. Королев Стан, Минский район) пострадали четыре человека, они доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.
"Четыре человека, пострадавших от взрыва в деревне Королев Стан под Минском, доставлены в Больницу скорой медицинской помощи в Минске", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве заверили, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме с использованием всех современных средств и медпрепаратов.
"Состояние двоих пострадавших, которые находятся сейчас в реанимации, оценивается как тяжелое, один пациент в состоянии средней степени тяжести, четвертый – легкой", - уточнили в министерстве.
Как сообщалось, во вторник утром на НПО "Алкид" в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2,4 тыс. кв.м произошел взрыв с последующим горением.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Четверо пострадавших от взрыва и пожара на "Алкиде" доставлены в больницу скорой помощи, из них двое – в реанимацию
От взрыва и пожара на НПО "Алкид" (д. Королев Стан, Минский район) пострадали четыре человека, они доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, сообщили в...
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