От взрыва и пожара на НПО "Алкид" (д. Королев Стан, Минский район) пострадали четыре человека, они доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси.

"Четыре человека, пострадавших от взрыва в деревне Королев Стан под Минском, доставлены в Больницу скорой медицинской помощи в Минске", - проинформировали в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве заверили, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме с использованием всех современных средств и медпрепаратов.

"Состояние двоих пострадавших, которые находятся сейчас в реанимации, оценивается как тяжелое, один пациент в состоянии средней степени тяжести, четвертый – легкой", - уточнили в министерстве.

Как сообщалось, во вторник утром на НПО "Алкид" в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2,4 тыс. кв.м произошел взрыв с последующим горением.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.