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Системы безопасности БелАЭС будут испытаны в августе 2018 года

22.05.2018 12:24 — Разное | Интерфакс  
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Испытание систем безопасности на Белорусской АЭС, строящейся под Островцом, планируется провести в августе текущего года.

"Сейчас мы завершаем важный этап в нашей работе — монтаж вспомогательных и систем безопасности. После этого подадим напряжение на собственные нужды и затем начнем наладку систем технического водоснабжения и химводоочистки. И только после их ввода, в августе этого года, планируем начать сами испытания систем безопасности, или пролив каналов систем безопасности на открытый реактор", - заявил начальник реакторного цеха БелАЭС Александр Канюка в интервью газете "Рэспублiка".

Как отметил А.Канюка, проверка систем безопасности станет завершающим этапом  перед началом сборки корпуса реактора для проведения гидравлических испытаний и циркуляционной промывки оборудования первого контура.

По словам начальника цеха, работа по подготовке к испытаниям систем безопасности идет в рамках запланированного графика.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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Испытание систем безопасности на Белорусской АЭС, строящейся под Островцом, планируется провести в августе текущего года.
 
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