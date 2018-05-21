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Некоторые страны, которые обвиняют Беларусь в "зависимости" от третьих стран, сами зависят от Беларуси - Макей

22.05.2018 11:58 — Разное | Интерфакс  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал заявления своего литовского коллеги Линаса Линкявичюса об отсутствии суверенитета у Беларуси.

В начале мая глава МИД Литвы Л.Линкявичюс в интервью белорусскому порталу tut.by сказал, что Минск и Вильнюс не смогут прийти ни к какому компромиссу по поводу строительства Белорусской АЭС, а также отметил, что Беларусь только де-юре суверенная страна.

"Государственный суверенитет является высшей ценностью для Республики Беларусь. В современном мире не существует полностью самодостаточных стран. Некоторые из государств, которые обвиняют Беларусь в "зависимости" от третьих стран, сами в значительной степени зависят от Беларуси", - заявил В.Макей во вторник на встрече с послами по особым поручениям стран-членов Европейского союза по делам "Восточного партнёрства". Министра цитирует пресс-служба МИД.

В.Макей подчеркнул, что вопреки заявлениям главы литовского МИД Беларусь полностью открыта к диалогу по тематике строительства Белорусской АЭС с профильными международными структурами и, прежде всего, МАГАТЭ. "Утверждения о том, что Беларусь, якобы, способна "манипулировать" мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов", - подчеркнул руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министр прокомментировал возникающие сложности с пересечением белорусско-литовской границы. "Главным образом (проблемы с пересечением границы - ИФ) связаны с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры на литовской стороне. В этой связи литовской стороне рекомендовано довести ее состояние как минимум до такого уровня, которого достигла Беларусь при содействии ЕС. Белорусская сторона готова совместно с Литвой работать над устранением барьеров для поездок граждан и упрощением порядка пересечения границы", - сказал он.

В.Макей также отметил, что Беларусь является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал заявления своего литовского коллеги Линаса Линкявичюса об отсутствии суверенитета...
 
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