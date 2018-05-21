Госдума РФ приняла закон о санкциях против США и ряда других стран

Госдума РФ на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств.

"Закон расширяет права президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных юридических и физических лиц, оговорены шесть конкретных направлений, по которым могут быть приняты ограничительные меры", - заявил, представляя законопроект, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Согласно принятому закону, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, на вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств. Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств, на участие в госзаказе и приватизации.

Последним пунктом в перечне контрсанкционных мер стоит указание о том, что президент РФ вправе принимать "иные меры" воздействия.

Меры воздействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Как сообщалось, к третьему чтению законопроекта был существенно расширен список компаний, к которым в случае решения президента РФ по инициативе правительства могут быть применены меры воздействия. В ранней версии законопроекта санкции можно было накладывать на российские компании с иностранной долей участия в капитале в размере более чем 25%. Согласно принятому закону под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия.

"Мы достигли договоренности, что никакие меры не будут приниматься кулуарно, а только в результате обсуждения с бизнесом, экспертным сообществом, Госдумой, и полномочный представитель правительства подтвердил это в зале", - отметил А.Исаев.

"Последний вариант закона безвредный, он ничего не разрешает, ничего не запрещает. У правительства и без этого закона было право вводить санкции, было право отменять санкции и в отношении юридических, и в отношении физических лиц. Закон рамочный, но если вдуматься в суть, то он разрешает правительству вводить санкции на ввоз какой-то продукции", - предупредил в ходе выступления первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев. По его словам принятый закон, в случае его увязки с поправками в Уголовный кодекс за исполнение санкций на территории РФ может стать "довольно грозным орудием для расправы с неугодными предпринимателями".

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.