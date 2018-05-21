ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госдума РФ приняла закон о санкциях против США и ряда других стран

22.05.2018 11:54 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Госдума РФ на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств.

"Закон расширяет права президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных юридических и физических лиц, оговорены шесть конкретных направлений, по которым могут быть приняты ограничительные меры", - заявил, представляя законопроект, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Согласно принятому закону, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, на вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств. Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств, на участие в госзаказе и приватизации.

Последним пунктом в перечне контрсанкционных мер стоит указание о том, что президент РФ вправе принимать "иные меры" воздействия.

Меры воздействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Как сообщалось, к третьему чтению законопроекта был существенно расширен список компаний, к которым в случае решения президента РФ по инициативе правительства могут быть применены меры воздействия. В ранней версии законопроекта санкции можно было накладывать на российские компании с иностранной долей участия в капитале в размере более чем 25%. Согласно принятому закону под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия.

"Мы достигли договоренности, что никакие меры не будут приниматься кулуарно, а только в результате обсуждения с бизнесом, экспертным сообществом, Госдумой, и полномочный представитель правительства подтвердил это в зале", - отметил А.Исаев.

"Последний вариант закона безвредный, он ничего не разрешает, ничего не запрещает. У правительства и без этого закона было право вводить санкции, было право отменять санкции и в отношении юридических, и в отношении физических лиц. Закон рамочный, но если вдуматься в суть, то он разрешает правительству вводить санкции на ввоз какой-то продукции", - предупредил в ходе выступления первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев. По его словам принятый закон, в случае его увязки с поправками в Уголовный кодекс за исполнение санкций на территории РФ может стать "довольно грозным орудием для расправы с неугодными предпринимателями".

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госдума РФ на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Столинской больнице женщина умерла после укола цефтриаксона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика