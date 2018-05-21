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Большой городской пикник устроят в Могилеве 26 мая

22.05.2018 11:45 — Разное | Интерфакс  
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Большой городской пикник устроят в Могилеве 26 мая, сообщили в Могилевском облисполкоме со ссылкой на информацию Центра городских инициатив.

"Местом проведения мероприятия станет набережная Днепра в районе городского пляжа. Здесь с 13.00 до 21.00 отдыхающим предложат не просто весело, культурно провести время на природе с семьей и друзьями, но и возродить традицию проведения пикников на свежем воздухе. Причем еду можно будет принести с собой или приобрести на объектах торговли", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте исполкома.

"Это уже четвертый пикник по счету. Три прошлых прошли замечательно и позитивно. Горожане доказали сами себе, что могут организовывать интересные мероприятия. В этом году не станем сбавлять обороты и постараемся сделать праздник еще ярче", - отметили представители Центра городских инициатив. "По-прежнему будет существовать одно ограничение: запрет на употребление алкогольных напитков и курение на территории пикника", - добавили они.

Программа мероприятия составляется спонтанно, основываясь на инициативах могилевчан. Общая схема праздника уже определена, но у желающих присоединиться к команде организаторов и партнеров со своими идеями и инициативами еще есть возможность это сделать.

Территория пикника будет условно поделена на несколько тематических зон: игровая, образовательная, музыкальная, художественная, детская, фудкорт. В рамках праздника гостям и жителям города будет предложено множество развлечений. Так, желающих пригласят принять участие в мастер-классе "Картина за час" (пройдут в 13.00, 15.00 и 17.00), пострелять из лука, поучаствовать в соревнованиях на роботах-самолетиках, посетить открытые уроки программирования, интеллектуально-развлекательную викторину, лазерный лабиринт с элементами квеста, посмотреть 3D-фокусы.

Не обойдется пикник без командных игр, флешмобов и выступлений музыкальных коллективов.

"Мы хотим, чтобы могилевчане в самом начале теплого сезона увидели как можно интересно, креативно и разнообразно проводить свое время. И не нужно ждать, что кто-то возьмет и организует развлечения в городе. Это нужно брать и делать самим", - подчеркнули в Центре городских инициатив.

Большой городской пикник устроят в Могилеве 26 мая

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Большой городской пикник устроят в Могилеве 26 мая, сообщили в Могилевском облисполкоме со ссылкой на информацию Центра городских инициатив.
 
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