В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые послы, ректоры и председатели райисполкомов. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Александр Лукашенко назначил: ...

Александр Лукашенко назначил:- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Швеция;- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Болгария и по совместительству в Греческой Республике и Республике Кипр;- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Эстонской Республике;- ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь;- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Чили по совместительству;- постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству;- заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.Кроме того, Глава государства дал согласие на назначение:- председателем Кобринского райисполкома;- председателем Ляховичского райисполкома;- ректором учреждения образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники";- ректором учреждения образования "Брестский государственный технический университет";- первым заместителем министра информации;директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;- директором Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации;- генеральным директором государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам";- управляющим делами Брестского облисполкома.