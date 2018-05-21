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Новые послы, ректоры и председатели райисполкомов. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

22.05.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Александр Лукашенко назначил:

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Мирончика Дмитрия Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Швеция;

Лукашевича Александра Васильевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Болгария и по совместительству в Греческой Республике и Республике Кипр;

Качанова Вячеслава Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Эстонской Республике;

Пальчика Геннадия Владимировича - ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь;

Астапенко Владимира Аркадьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Чили по совместительству;

Колесника Валерия Георгиевича - постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству;

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Гусаченко Сергея Александровича - заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.

Кроме того, Глава государства дал согласие на назначение: 

Гришкевича Михаила Михайловича - председателем Кобринского райисполкома;

Каминского Александра Викторовича - председателем Ляховичского райисполкома;

Богуша Вадима Анатольевича - ректором учреждения образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники";

Драгана Александра Вячеславовича - ректором учреждения образования "Брестский государственный технический университет";

Легкого Павла Николаевича - первым заместителем министра информации;

Красинского Алексея Дмитриевича - директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;

Гусева Игоря Владимировича - директором Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации;

Чайковского Александра Ивановича - генеральным директором государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам";

Хвалько Георгия Николаевича - управляющим делами Брестского облисполкома.

 
 
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