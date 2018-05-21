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Новые послы, ректоры и председатели райисполкомов. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
22.05.2018 14:08 — Разное | Беларусь Сегодня
Александр Лукашенко назначил:
Мирончика Дмитрия Леонидовича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Швеция;
Лукашевича Александра Васильевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Болгария и по совместительству в Греческой Республике и Республике Кипр;
Качанова Вячеслава Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Эстонской Республике;
Пальчика Геннадия Владимировича - ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь;
Астапенко Владимира Аркадьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Чили по совместительству;
Колесника Валерия Георгиевича - постоянным представителем Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству;
Гусаченко Сергея Александровича - заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
Кроме того, Глава государства дал согласие на назначение:
Гришкевича Михаила Михайловича - председателем Кобринского райисполкома;
Каминского Александра Викторовича - председателем Ляховичского райисполкома;
Богуша Вадима Анатольевича - ректором учреждения образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники";
Драгана Александра Вячеславовича - ректором учреждения образования "Брестский государственный технический университет";
Легкого Павла Николаевича - первым заместителем министра информации;
Красинского Алексея Дмитриевича - директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;
Гусева Игоря Владимировича - директором Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации;
Чайковского Александра Ивановича - генеральным директором государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам";
Хвалько Георгия Николаевича - управляющим делами Брестского облисполкома.
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Александр Лукашенко назначил: ...
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