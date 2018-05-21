В Индии растёт число жертв смертельного вируса

В штате Керала на юго-западе Индии увеличивается количество инфицированных смертельно опасным вирусом Нипах.

На данный момент известно уже о десяти погибших от болезни. Среди них – медсестра, занимавшаяся лечением пациентов.

Первые симптомы заражения вирусом Нипах не кажутся серьёзными – головная боль и сонливость. Однако всего через несколько дней больной впадает в кому, а затем может погибнуть. Вакцины против вируса не существует.