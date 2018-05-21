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В Индии растёт число жертв смертельного вируса
В штате Керала на юго-западе Индии увеличивается количество инфицированных смертельно опасным вирусом Нипах.
На данный момент известно уже о десяти погибших от болезни. Среди них – медсестра, занимавшаяся лечением пациентов.
Первые симптомы заражения вирусом Нипах не кажутся серьёзными – головная боль и сонливость. Однако всего через несколько дней больной впадает в кому, а затем может погибнуть. Вакцины против вируса не существует.
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В штате Керала на юго-западе Индии увеличивается количество инфицированных смертельно опасным вирусом Нипах.
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