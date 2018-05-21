Рукописи Карла Маркса и Фридриха Энгельса ушли с молотка на китайском аукционе

Почти миллион долларов выручил китайский предприниматель Фэн Лунь от продажи принадлежавших ему рукописей Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Дело было в рамках аукциона. Одна из страниц рукописи «Лондонская записка», автором которой является Карл Маркс, была продана за 530 тысяч долларов. Фрагмент рукописи его соратника Фридриха Энгельса оценили в меньшую сумму – 265 тысяч долларов.

Изначально оценочная стоимость лотов была намного ниже той, за которую их удалось продать.

