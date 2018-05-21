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Рукописи Карла Маркса и Фридриха Энгельса ушли с молотка на китайском аукционе
Почти миллион долларов выручил китайский предприниматель Фэн Лунь от продажи принадлежавших ему рукописей Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Дело было в рамках аукциона. Одна из страниц рукописи «Лондонская записка», автором которой является Карл Маркс, была продана за 530 тысяч долларов. Фрагмент рукописи его соратника Фридриха Энгельса оценили в меньшую сумму – 265 тысяч долларов.
Изначально оценочная стоимость лотов была намного ниже той, за которую их удалось продать.
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Почти миллион долларов выручил китайский предприниматель Фэн Лунь от продажи принадлежавших ему рукописей Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
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