Алена Богданова из СШ №2 стала призером республиканского конкурса «Я выбираю профессию маркетолога»

Брендинг, ребрендинг, вендинг, сэмплинг, баннер, коучинг – всё это малознакомые термины для простого обывателя, но завсегдатаи в лексиконе профессионального маркетолога. Теперь и учащаяся 10 класса СШ №2 г.п. Хотимска Алёна Богданова вполне владеет терминологией маркетинга.

Алёна стала одним из победителей (Диплом III степени) республиканского конкурса «Я выбираю профессию маркетолога» в номинации «Успехи белорусского маркетинга».

Конкурс дал возможность узнать больше об отечественных маркетинговых компаниях, их работах и достижениях. Белорусский маркетинг находится еще в начале своего развития, однако с уверенностью можно утверждать, что наши маркетологи – безусловно талантливые и креативные люди. Доказательство тому – работа с известными брендами («Альфа-банк», «Куфар», «Атлант», «Velcom», «МТС», «Сoca-Cola», «Модум», «McDonald’s» и др.), а также победы на различных конкурсах и фестивалях («Брэнд года», «Advertising & Marketing Awards», «Лама», «Каннские львы»).

— Маркетолог – профессия интересная, которая требует как творческого взгляда на ситуацию, так и аналитического склада ума, — рассказала девушка. — Маркетологи занимаются изучением рынка: пытаются выяснить, какие именно услуги и товары будут востребованы покупателями. На основе проведенных исследований разрабатываются новые товары, которые выводятся на рынок специалистами. Если вы ответственный творческий человек, которому не страшны стрессы, да и с цифрами вы на «ты», то маркетолог – это не профессия, а призвание для вас.

Свою работу старшеклассница также презентовала для учащихся 10, 11 классов на Неделе истории. Как знать, может быть в ком-то из ребят зародилась мысль связать своё будущее с работой в перспективной сфере маркетинга.

Ксения Хворост,

заместитель директора по учебной работе СШ №2