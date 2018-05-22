В Хотимске прошел торжественный прием в пионеры

22 мая в Хотимске в городском сквере состоялся торжественный прием учащихся школ района в ряды общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация». В мероприятии приняли участие почетные гости – Николай Хучев, заместитель председателя Хотимского районного исполнительного комитета; Александр Тищенко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома; Анастасия Янченко, первый секретарь РК ОО «БРСМ» и другие официальные лица.

Поздравил ребят с важным и памятным днём в их жизни заместитель председателя райисполкома Николай Хучев.

— Пионер — это тот, кто первый во всём, — сказал Николай Адамович. — Я желаю вам учиться на отлично, принимать активное участие в общественно полезном труде, быть внимательными друг к другу, хорошими и верными друзьями, протягивать руку помощи тому, кто попал в беду. С гордостью носите пионерский галстук и подкрепляйте имя пионера добрыми делами на благо родного края и родной страны.

В свою очередь ребята дали торжественное обещание любить свою Родину, быть добрыми, честными и справедливыми, всегда выполнять законы пионеров Беларуси.

Вчера стройные ряды пионеров пополнились 73-мя школьниками, которым, в торжественной обстановке, были повязаны пионерские галстуки.

Хочется верить, что ребята станут достойными продолжателями славных традиций своих отцов, дедов и прадедов, будут горячо любить Родину, сохранять и беречь мир на земле, прославлять родной край своими творческими, спортивными, интеллектуальными, трудовыми успехами и достижениями. Ведь пройдет время, и именно молодёжи предстоит взять на себя ответственность за будущее нашего государства, нашей страны.

Дмитрий ЛЕОНИДОВ.

Фото автора