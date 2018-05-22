Народный коллектив «Былина» отметил юбилей

Как никогда богат нынешний год на юбилейные даты для народных коллективов Хотимщины. Тут тебе и народному ансамблю народной песни «Березки» Березковского СДК 20 лет со дня присвоения высокого звания, и народному хору ветеранов труда Хотимского РЦК также 20 лет, как народный, и 25 лет с основания. Вот и народный ансамбль народной песни «Былина» Тростинского СДК продолжает парад юбиляров. В этом году исполняется 15 лет со дня присвоения коллективу звания «Народный».

18 мая в Тростинском сельском Доме культуры состоялся юбилейный концерт. Поздравить «Былину» помимо жителей Тростино, пришли заместитель председателя Хотимского районного исполнительного комитета Николай Хучев, начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр Тищенко, председатель Тростинского сельского Совета Инна Хилькевич, заместитель директора Централизованной клубной системы Хотимского района Екатерина Гайдарова, директор Тростинского УПК Елена Игнатенко. Такой обширный «десант» почетных гостей не случаен. Ансамбль «Былина» — одна из визитных карточек Хотимского района. Если начну перечислять все конкурсы, фестивали, смотры всех уровней и прочее, где принимала участие «Былина» — мне не хватит газетной полосы. Они самобытны и узнаваемы, сохраняя традиции белорусской народной песни, используют современные ритмы и мотивы. Я не припомню такой районный праздник, где бы ни выступала «Былина». Своих друзей и коллег поздравили народный вокальный ансамбль «Горлица» и вокальное трио «Парни поселковые» Хотимского РЦК.

Лейтмотивом юбилея «Былины» стала фраза: «Нам уже 15 лет!» Это не так, дорогая «Былина». Вам всего только 15 лет! И как сказал в своем поздравительном слове Николай Хучев – дай вам Бог, встретить 50-летие в том же составе и с новыми участниками.

Алесь ЛЕСИН