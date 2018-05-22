Хотимский музей привлекаем новых посетителей квестом

Однажды в музее Брестской крепости разговорился с одним из экскурсоводов. И вот, что он сказал (передаю не дословно): « Вы думаете, что музеи созданы, чтобы вы смогли увидеть что-то интересное. А на самом деле они созданы, чтобы в запасниках спрятать то, что вам видеть не нужно…». Я тогда с ним долго спорил. Но разговор, собственно не об этом. Это присказка. А сказка в том, что всегда интересно искать то, что спрятано от нас. Перебирая старые вещи, вдруг находим (допустим) армейский ремень отца, или косынку мамы, в которой она на свидания бегала. И это кажется открытием! Мы нашли предметы истории нашей семьи!

Этот принцип взяли на вооружение сотрудники Хотимского историко-краеведческого музея. И создали на его основе игру, в которую предложили сыграть первоклашкам городского поселка.

18 мая во Всемирный день музеев ребятам была предложена не просто экскурсия по музею, а занимательный квест (приключения, по старому). В зале этнографии ребятам помимо ознакомления с бытом и обычаями наших предков предложили задания. Мальчишки толкли в ступе зерно тяжелым деревянным пестом – это сугубо мужская работа. А девочки ставили и доставали из печи чугун с помощью ухвата. Нужно было видеть, с каким энтузиазмом дети занимались, так сказать, повседневным трудом их бабушек и дедушек. А дальше… Дальше по подсказкам экскурсовода нужно было отыскать в зале за экспонатами части пазла. Собрав пазл, ребята узнали самый главный предмет – старинный сундук. Его также нужно было отыскать. А в сундуке, нет, не заяц, а в зайце не утка, а в утке не яйцо – и далее по известному списку. В сундуке – капсула времени. Первоклашки вложили в нее свои пожелания и мечты на будущее. Капсула с записками ребят будет храниться в музее до окончания ими школы, 10 лет то бишь. И на выпускном вечере в СШ №1 и СШ №2 капсулы будут вскрыты.

Признаюсь, я уже жду этот момент. И завидую школятам. У меня такой игры не было. А я бы написал себе на будущее! И спасибо коллективу Хотимского историко-краеведческого музея, что постоянно ищут новые пути, воплощают в жизнь новые идеи. Музей перестает быть собранием пыльных старых вещей. Он становится территорией открытий истории нашего края, нашего народа. И даже нашего будущего…

Александр АЛЕКСАНДРИН.

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