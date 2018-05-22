На заседании райисполкома проанализирована работа по Декрету №18

На минувшей неделе состоялось заседание Хотимского районного исполнительного комитета под руководством Дмитрия Рубана, председателя Хотимского райисполкома. В рамках заседания был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся социально-экономического развития района.

Николай Хучев, заместитель председателя райисполкома, доложил “О ходе реализации в Хотимском районе требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18”: “О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях”. В своем докладе Николай Адамович отметил, что в Хотимском районе на май текущего года проживает 2019 детей в возрасте до 18 лет. От общего количества детей 2% проживают в условиях социального неблагополучия (по состоянию на 1 мая 2018 года признано находящимися в СОП 39 детей из 20 семей). За январь-апрель 2018 года в районе обеспечено реагирование на 51 сообщение о фактах семейного неблагополучия, по результатам социальных расследований 5 несовершеннолетних признаны находящимися в социально опасном положении.

Стоит отметить, что в Хотимском районе работа построена таким образом, чтобы обеспечивать раннее выявление семейного неблагополучия и проводить профилактику тогда, когда ситуация в семье еще не стала критичной. Например, из 39 детей, находящихся в СОП, 41% составляют дети дошкольного возраста.

Основной причиной того, что дети признаются находящимися в социально опасном положении, является злоупотребление родителями спиртными напитками. Вот с этой бедой и приходится “сражаться”, используя самые различные формы и методы: от психологических консультаций до лечения алкогольной зависимости методом кодировки (к примеру, в 2017 году лечение от алкогольной зависимости прошли 34 родителя).

Всего же за время действия Декрета №18 признаны нуждающимися в государственной защите 44 ребенка, которые были отобраны у 28 родителей (изъяты из 24 семей). Однако, главное в работе с семейным неблагополучием не отобрать ребенка, а оздоровить атмосферу в семье. Из указанных 44 детей, 25 несовершеннолетних удалось вернуть в биологические семьи (в 14 семей), то есть 57% детей изъятых по Декрету вернулись к родителям, после стабилизации обстановки.

В настоящее время на государственном обеспечении в Хотимском районе находится 28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Родители детей, изъятых по Декрету, признаются обязанными лицами по возмещению расходов, которые несет государство на содержание таких несовершеннолетних. На сегодня размер ежемесячного возмещения на 1 ребенка составляет 242,27 рубля. Но, учитывая, что многие горе-родители не имеют никакого профессионального образования да и, зачастую, желания работать вовсе, то большинство их не возмещает государству средства в полном объеме (процент возмещения по району на 1 мая текущего года составляет 77,12%).

В качестве содокладчиков по данному вопросу на заседании выступили Оксана Приснакова, заместитель председателя районной комиссии по делам несовершеннолетних, и Татьяна Коржукова, и.о. начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома.

Председатель райисполкома при обсуждении темы отметил, что профилактика семейного неблагополучия – это задача не только для специалистов социальной сферы, в решении задачи должны участвовать все. “Если руководитель знающий и понимающий, он заинтересован в том, чтобы в его организации, на его предприятии работали ответственные, здоровые люди, которые живут в благополучных семьях. Такие люди с радостью идут на работу, и с радостью домой. Именно поэтому с коллективами, тружениками руководители обязаны работать и с человеческой точки зрения, ведь недаром именно руководители являются главными идеологами на местах”.

При этом, уверен Дмитрий Рубан, что и с обязанными лицами нужно работать. Привел и личный жизненный пример, когда доверие к пьющему человеку, хорошее отношение к нему, помогло тому побороть алкогольную зависимость и вернуться на правильный путь. “Конечно, среди обязанных лиц есть такие люди, к которым уже не подобрать “ключика”. Это совсем спившиеся. Но есть среди так называемых неблагополучных и такие, которым нужна человеческая поддержка, которые совершили в жизни ошибку, но еще в силах ее осознать и исправиться”, — высказался Дмитрий Михайлович.

Также глава района коснулся средств, что уплачивают обязанные лица. “Эти деньги направляются в местный, районный, бюджет. А это средства, которые могут быть направлены на благоустройство населенных пунктов; строительство, например, небольшого бассейна или ремонт учреждения образования. Естественно, что зарплата обязанных лиц должны быть ими заработанной, но вот замотивировать их на более усердный, высокооплачиваемый труд обязаны руководители, специалисты на местах”, — отметил председатель райисполкома.

Анна МАВИЧ