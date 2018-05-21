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Павел Якимович: Временная отмена конкурса не решит проблему маршрутчиков
22.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Бывшие маршрутчики-«нерегулярщики» ждали от властей решения о полной отмене конкурсов, чтобы работать как раньше. Этого добивалась Ассоциация автомобильного транспорта Беларуси. Но 21 мая на сайте Минтранса
За что борются маршрутчики. Предыстория
Раньше частные фирмы «777» и «999», которые возили пассажиров из Слуцка в Минск, позиционировали себя как нерегулярные перевозчики. В феврале этого года власти объявили им, что они должны зарегистрироваться в качестве регулярных.
Чтобы получить право перевозить пассажиров в регулярном сообщении, по белорусским законам нужно победить в конкурсе. Конкурс на право возить пассажиров по маршруту «Слуцк-Минск» должен проводить оператор «Миноблпассажиртранс» — государственное предприятие, зарегистрированное в январе этого года.
Сейчас на маршруте «Слуцк-Минск» работает только один регулярный перевозчик — минская компания «Флешэкспресс». Он пока не участвовал в конкурсе, но по Указу Президента РБ № 444 имеет право работать в период подготовки и проведения конкурса (но не более 3-х месяцев). Фирма обслуживает маршрут «Слуцк-Минск» с начала марта, поэтому временное разрешение на работу истекает в начале июня. В этом же месяце должен был пройти конкурс, но его временно отменили.
Слуцкие фирмы «777» и «999» не являются регулярными. Но если бы они зарегистрировались и участвовали в конкурсе, то «Миноблпассажиртранс» выбрал бы из трёх одну фирму, которая получила бы право работать на маршруте «Слуцк-Минск». Две другие не имели бы такого права и вынуждены были бы уйти с рынка перевозок.
В той же ситуации оказались другие частные маршрутные такси в Беларуси. А сама ситуация привела к «
Междугородние перевозчики-«нерегулярщики» решили бороться за право работать дальше и начали переговоры с властью. Они
Что предприниматели предложили власти
При Совете по развитию предпринимательства Беларуси, который возглавляет Александр Турчин, была создана рабочая группа, которая подготовила аналитическую записку.
«В ней говорилось о том, что изменения в Законе не учли интересы нерегулярных перевозчиков. Ничего не объявили населению и недостаточно проинформировали предпринимателей. В СМИ озвучивалось, что изменения повысят безопасность перевозки пассажиров. Но это оказалось необоснованным и на рабочей группе не подтвердилось», — рассказал Павел Якимович.
На заседании с Александром Турчиным рабочая группа пришла к выводу о том, что конкурсы необходимо полностью отменить.
«На данный момент мы говорим о регулярном сообщении для всех перевозчиков. Будет заявительный принцип: любой перевозчик, который изъявит желание работать в регулярном сообщении, сможет написать заявление. И, если он соответствует определённым критериям, ему разрешат работать. Мы добивались именно отмены конкурсов», — рассказал Павел Якимович.
Конкурсы только «заморозили» до конца года
Проект Указа «О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров»
В проекте говорится о том, чтобы временно отменить конкурсы на право осуществлять регулярные перевозки по междугородним внутриобластным и межобластным маршрутам. Если Указ будет принят, то юрлицам и ИП разрешат до конца этого года работать на основании договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
Свои замечания и предложения по проекту можно
Проблема заключается в том, что этот Указ будет действовать только до конца 2018 года, то есть речи о полной отмене конкурсов не идёт. И как будут развиваться события для «нерегулярщиков» после истечения этого срока — непонятно.
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Фото: Алесь Достанко Самое важное Павел Якимович: Временная отмена конкурса не решит проблему маршрутчиков Случчанка...
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