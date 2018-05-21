Павел Якимович: Временная отмена конкурса не решит проблему маршрутчиков

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Бывшие маршрутчики-«нерегулярщики» ждали от властей решения о полной отмене конкурсов, чтобы работать как раньше. Этого добивалась Ассоциация автомобильного транспорта Беларуси. Но 21 мая на сайте Минтранса опубликовали проект указа, по которому конкурсы просто предлагают отсрочить до конца года. Павел Якимович, глава Ассоциации, объяснил «Кур'еру», почему этот проект противоречит интересам перевозчиков.

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За что борются маршрутчики. Предыстория

Раньше частные фирмы «777» и «999», которые возили пассажиров из Слуцка в Минск, позиционировали себя как нерегулярные перевозчики. В феврале этого года власти объявили им, что они должны зарегистрироваться в качестве регулярных.

Чтобы получить право перевозить пассажиров в регулярном сообщении, по белорусским законам нужно победить в конкурсе. Конкурс на право возить пассажиров по маршруту «Слуцк-Минск» должен проводить оператор «Миноблпассажиртранс» — государственное предприятие, зарегистрированное в январе этого года.

Сейчас на маршруте «Слуцк-Минск» работает только один регулярный перевозчик — минская компания «Флешэкспресс». Он пока не участвовал в конкурсе, но по Указу Президента РБ № 444 имеет право работать в период подготовки и проведения конкурса (но не более 3-х месяцев). Фирма обслуживает маршрут «Слуцк-Минск» с начала марта, поэтому временное разрешение на работу истекает в начале июня. В этом же месяце должен был пройти конкурс, но его временно отменили.

Слуцкие фирмы «777» и «999» не являются регулярными. Но если бы они зарегистрировались и участвовали в конкурсе, то «Миноблпассажиртранс» выбрал бы из трёх одну фирму, которая получила бы право работать на маршруте «Слуцк-Минск». Две другие не имели бы такого права и вынуждены были бы уйти с рынка перевозок.

В той же ситуации оказались другие частные маршрутные такси в Беларуси. А сама ситуация привела к « кризису маршруток ».

Междугородние перевозчики-«нерегулярщики» решили бороться за право работать дальше и начали переговоры с властью. Они собрали 80 000 подписей (20 000 из них — в Слуцке) под обращением в Администрацию Президента, а потом создали Ассоциацию автомобильного транспорта на базе Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского. Ассоциацию возглавил Павел Якимович.

Что предприниматели предложили власти

При Совете по развитию предпринимательства Беларуси, который возглавляет Александр Турчин, была создана рабочая группа, которая подготовила аналитическую записку.

«В ней говорилось о том, что изменения в Законе не учли интересы нерегулярных перевозчиков. Ничего не объявили населению и недостаточно проинформировали предпринимателей. В СМИ озвучивалось, что изменения повысят безопасность перевозки пассажиров. Но это оказалось необоснованным и на рабочей группе не подтвердилось», — рассказал Павел Якимович.

На заседании с Александром Турчиным рабочая группа пришла к выводу о том, что конкурсы необходимо полностью отменить.

«На данный момент мы говорим о регулярном сообщении для всех перевозчиков. Будет заявительный принцип: любой перевозчик, который изъявит желание работать в регулярном сообщении, сможет написать заявление. И, если он соответствует определённым критериям, ему разрешат работать. Мы добивались именно отмены конкурсов», — рассказал Павел Якимович.

Конкурсы только «заморозили» до конца года

Проект Указа «О некоторых вопросах осуществления междугородных автомобильных перевозок пассажиров» выставили на общественное обсуждение на сайте Минтранса 21 мая.

В проекте говорится о том, чтобы временно отменить конкурсы на право осуществлять регулярные перевозки по междугородним внутриобластным и межобластным маршрутам. Если Указ будет принят, то юрлицам и ИП разрешат до конца этого года работать на основании договора об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Свои замечания и предложения по проекту можно высказать до 24 мая включительно.

Проблема заключается в том, что этот Указ будет действовать только до конца 2018 года, то есть речи о полной отмене конкурсов не идёт. И как будут развиваться события для «нерегулярщиков» после истечения этого срока — непонятно.

«Я считаю, что этот проект Указа переносит нас на 10−20 лет назад», — говорит Павел Якимович.