В Бресте спасатели устроили эвакуацию детям в СШ № 1 - фото

Не за горами жаркая пора, а значит, и долгожданные каникулы у детей. Многие из ребят предпочитают проводить каникулярное время активно и с пользой, а потому предпочитают пришкольные лагеря. Для того, чтобы отдых учащихся прошёл безопасно и не оставил шлейф неприятных воспоминаний, спасатели Бреста проводят соответствующие профилактические мероприятия.



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Одно из них прошло в ГУО «Средняя школа №1 г.Бреста». Объект был выбран неслучайно – первая школа построена недавно: в 2014-м году она открыла двери для учеников, здание является крупнейшим из учебных заведений областного центра, всего в ней – четыре этажа. Сотрудники МЧС решили удостовериться в том, что в ситуации непредвиденной критической, дети сумеют грамотно себя повести и предпринять необходимые меры по эвакуации в безопасную зону.

По замыслу, в одном из классов школы произошло возгорание – дым быстрыми темпами стал распространяться по коридорам. Ученики старших и младших классов моментально среагировали на произошедшее – слаженно и быстро начали двигаться к выходу. В учебном заведении находилось порядка 970-ти школьников. К слову, всего в 1-й школе более тысячи шестисот учащихся.



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В тренировочной эвакуации участвовала пожарная аварийно-спасательная часть №3 Брестского ГОЧС. К месту условного возгорания устремились спасатели. По задумке, в учебном заведении остался пострадавший, которого следовало найти огнеборцам, эвакуировать и оказать первую медицинскую помощь.

Задачи были осуществлены на оценку «положительно». Спасатели проявили профессионализм, а дети продемонстрировали отличные знания безопасности и доказали: в ситуации реальной не растеряются, а смогут грамотно и последовательно действовать.