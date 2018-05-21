|
Слуцкий РОВД устанавливает личность женщины на видео
22.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Отдел уголовного розыска устанавливает личность женщины, предположительно пенсионного возраста, которая присвоила кошелёк с денежными средствами в аптеке по улице М. Богдановича.
На имеющейся видеозаписи женщина прихрамывая проходит мимо обувного магазина, расположенного рядом с аптекой, где был оставлён кошелёк.
Если Вы узнали женщину на видео или можете предположить, кто это, просьба сообщить по телефонам: +375(29)604-40-14 или +375(29)880-87-62. Анонимность гарантируется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдел уголовного розыска устанавливает личность женщины, предположительно пенсионного возраста, которая присвоила кошелёк с денежными средствами в аптеке по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)