Слуцкий РОВД устанавливает личность женщины на видео

Отдел уголовного розыска устанавливает личность женщины, предположительно пенсионного возраста, которая присвоила кошелёк с денежными средствами в аптеке по улице М. Богдановича.

На имеющейся видеозаписи женщина прихрамывая проходит мимо обувного магазина, расположенного рядом с аптекой, где был оставлён кошелёк.

Если Вы узнали женщину на видео или можете предположить, кто это, просьба сообщить по телефонам: +375(29)604-40-14 или +375(29)880-87-62. Анонимность гарантируется.



ОУР Слуцкого РОВД