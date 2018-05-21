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Случчане приняли участие в благотворительном футбольном турнире Miron Cup-2

22.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчане приняли участие в благотворительном футбольном турнире Miron Cup-2

В Солигорске прошел благотворительный футбольный турнир Miron CUP-2 в помощь маленькому солигорчанину Мирону Прима с диагнозом двухсторонняя нейросенсорная потеря слуха (врождённая глухота). 

В соревнованиях принимали участие шесть любительских команд, победу одержала солигорская команда футболистов под названием ИПР. В составе ИПР играли двое случчан - Евгений Чернушевич и Максим Чернушевич, который по итогу был признан лучшим игроком турнира.

Ранее Евгений и Максим Чернушевичи в составе слуцкой команды «Фаворит» принимали участие в первом этапе «Miron Cup». 

Случчане приняли участие в благотворительном футбольном турнире Miron Cup-2

Случчане приняли участие в благотворительном футбольном турнире Miron Cup-2

Случчане приняли участие в благотворительном футбольном турнире Miron Cup-2

Случчане приняли участие в благотворительном футбольном турнире Miron Cup-2

Случчане приняли участие в благотворительном футбольном турнире Miron Cup-2

Случчане приняли участие в благотворительном футбольном турнире Miron Cup-2

Случчане приняли участие в благотворительном футбольном турнире Miron Cup-2

Тем временем сбор средств мальчику продолжается. Самый простой способ помочь ребёнку - пополнить баланс благотворительного номера МТС +375(33)386-12-08.

Группа помощи Вконтакте: Мир волшебников | Мирон Прима 



Slutsk-Gorod.by

 
 
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В Солигорске прошел благотворительный футбольный турнир Miron CUP-2 в помощь маленькому солигорчанину Мирону Прима с диагнозом врождённая глухота. 
 
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