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Случчане приняли участие в благотворительном футбольном турнире Miron Cup-2
22.05.2018 — Разное | Слуцк Город
В Солигорске прошел благотворительный футбольный турнир Miron CUP-2 в помощь маленькому солигорчанину Мирону Прима с диагнозом двухсторонняя нейросенсорная потеря слуха (врождённая глухота).
В соревнованиях принимали участие шесть любительских команд, победу одержала солигорская команда футболистов под названием ИПР. В составе ИПР играли двое случчан - Евгений Чернушевич и Максим Чернушевич, который по итогу был признан лучшим игроком турнира.
Ранее Евгений и Максим Чернушевичи в составе слуцкой команды «Фаворит»
Тем временем сбор средств мальчику продолжается. Самый простой способ помочь ребёнку - пополнить баланс благотворительного номера МТС +375(33)386-12-08.
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В Солигорске прошел благотворительный футбольный турнир Miron CUP-2 в помощь маленькому солигорчанину Мирону Прима с диагнозом врождённая глухота.
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