Замдиректора СТО в Колодищах обманом присвоил деньги и авто клиентов. Всего - на 574 тыс долларов

Более 1,15 млн рублей обманным путем завладел замдиректора одного из СТО в Колодищах. Мужчина брал деньги в долг на развитие бизнеса, обещая вернуть с процентами. Также предлагал помощь в покупке авто за рубежом или в реализации транспортных средств, однако этого не делал. Всего от его действий пострадали 38 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 29-летний заместитель директора станции техобслуживания, расположенной в поселке Колодищи Минского района, в период с 2013 года по 2017 год завладел денежными средствами и автомобилями на общую сумму более 1,15 млн рублей. При этом один из пострадавших передал ему более 144 тыс. рублей.

Мужчина брал деньги в долг под предлогом развития бизнеса. За пользование деньгами обвиняемый обещал выплатить проценты. В ряде случаев он также предлагал помощь в покупке автомобилей за рубежом или в реализации транспортных средств, однако этого не делал.

Большинство потерпевших, а всего их 38 человек, были клиентами автосервиса.

В ходе расследования к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК РБ. Наложен арест на три дорогостоящих автомобиля и денежные средства, изъятые при обыске, общей суммой более 220 тысяч рублей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.