СК показал видео смертельной аварии на Партизанском проспекте. Водитель самосвала задержан

Следователи показали видео смертельной аварии, которая произошла утром 22 мая на Партизанском проспекте в Минске. Судя по записи, грузовик выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Водитель МАЗа задержан.

Напомним, авария произошла около 08.20: 33-летний водитель Nissan выезжал из ProStore и поворачивал налево, когда в легковушку врезался грузовой автомобиль, ехавший по проспекту.

В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм умер на месте происшествия.



Фото: СК

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь.