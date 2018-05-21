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СК показал видео смертельной аварии на Партизанском проспекте. Водитель самосвала задержан
Следователи показали видео смертельной аварии, которая произошла утром 22 мая на Партизанском проспекте в Минске. Судя по записи, грузовик выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Водитель МАЗа задержан.
Напомним,
В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм умер на месте происшествия.
По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь.
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Судя по записи, грузовик выехал на перекресток на красный сигнал светофора.
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