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Предприятия за последние 17 лет потеряли почти 460 тысяч работников. Где больше всего ушли в минус
Белорусские предприятия продолжают терять кадры. По данным Белстата, списочная численность работников в среднем за прошлый год составила 3 миллиона 783,8 тысячи человек. Это на 458,5 тысячи человек меньше, чем в 2000-м году. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах деятельности и в каких регионах больше всего ушли в минус по числу работников.
Из регионов за последние 17 лет больше всего потеряли работников в Могилевской области — 121,1 тысячи, Витебской — почти 113 тысяч, в Гомельской — 113,7 тысячи. В Брестской области работников убавилось на 93 тысячи, в Гродненской — на 76,7 тысячи, а в Минской — почти на 20 тысяч.
Выросло число работников с 2000 года только в Минске — с 850,3 тысячи до 929,2 тысячи человек.
За прошлый год сократилось число работников в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — на 10,4 тысячи человек, в промышленности — на 15,2 тысячи, в строительстве — 22,7 тысячи, в образовании — на 1,3 тысячи.
Зато за прошлый год выросло количество работников в компаниях, которые занимаются информацией и связью — на 5490 человек, а также здравоохранением и предоставлением соцуслуг — на 3,1 тысячи.
Напомним, в 2017 году в Беларуси организации
На начало мая этого года в Беларуси
На начало мая в Беларуси не хватало 65 662 работника — больше 3 предложений на одного безработного. Это почти на 5,1 тысячи вакансий больше, чем месяцем ранее. Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет.
Спрос на работников по рабочим профессиям составил 61,4% от общего числа вакансий (годом ранее — 53%).
Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.
В целом по стране для медсестер открыто больше 2700 вакансий, для врачей — больше 2,4 тысячи, для фельдшеров — почти 800, для экономистов — почти 250, для водителей автомобилей — 3,1 тысячи, уборщиков помещений — 1050, для продавцов — почти 1,8 тысячи, директоров — почти 480, для маляров — почти 850, каменщиков — больше 1,6 тысячи.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах деятельности и в каких регионах больше всего ушли в минус по числу работников.
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