Предприятия за последние 17 лет потеряли почти 460 тысяч работников. Где больше всего ушли в минус

Белорусские предприятия продолжают терять кадры. По данным Белстата, списочная численность работников в среднем за прошлый год составила 3 миллиона 783,8 тысячи человек. Это на 458,5 тысячи человек меньше, чем в 2000-м году. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах деятельности и в каких регионах больше всего ушли в минус по числу работников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фотография сделана во время ярмарки вакансий в Минске 26 апреля. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из регионов за последние 17 лет больше всего потеряли работников в Могилевской области — 121,1 тысячи, Витебской — почти 113 тысяч, в Гомельской — 113,7 тысячи. В Брестской области работников убавилось на 93 тысячи, в Гродненской — на 76,7 тысячи, а в Минской — почти на 20 тысяч.

Выросло число работников с 2000 года только в Минске — с 850,3 тысячи до 929,2 тысячи человек.

Справка FINANCE.TUT.BY. Списочная численность работников — численность работников, работавших по трудовому договору (контракту) и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу один день и более. В списочную численность работников включаются как фактически работающие, так и временно не работающие по каким-либо причинам (находящиеся в трудовых отпусках, отпусках по инициативе нанимателя, не явившиеся на работу из-за временной нетрудоспособности и другим причинам). Внешних совместителей и тех, кто выполняет работу по гражданско-правовым договорам, в списочную численность работников не включают.

За прошлый год сократилось число работников в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — на 10,4 тысячи человек, в промышленности — на 15,2 тысячи, в строительстве — 22,7 тысячи, в образовании — на 1,3 тысячи.

Зато за прошлый год выросло количество работников в компаниях, которые занимаются информацией и связью — на 5490 человек, а также здравоохранением и предоставлением соцуслуг — на 3,1 тысячи.

Напомним, в 2017 году в Беларуси организации уволили 694,3 тысячи человек, а трудоустроили — на 41,1 тысячи меньше.

На начало мая этого года в Беларуси было 21 758 безработных. Это почти на 1,1 тысячи человек меньше, чем месяцем ранее. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%. При этом в Беларуси рекордно выросло число вакансий.

На начало мая в Беларуси не хватало 65 662 работника — больше 3 предложений на одного безработного. Это почти на 5,1 тысячи вакансий больше, чем месяцем ранее. Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет.

Спрос на работников по рабочим профессиям составил 61,4% от общего числа вакансий (годом ранее — 53%).

Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.

В целом по стране для медсестер открыто больше 2700 вакансий, для врачей — больше 2,4 тысячи, для фельдшеров — почти 800, для экономистов — почти 250, для водителей автомобилей — 3,1 тысячи, уборщиков помещений — 1050, для продавцов — почти 1,8 тысячи, директоров — почти 480, для маляров — почти 850, каменщиков — больше 1,6 тысячи.