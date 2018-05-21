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Первый в Беларуси музей криминалистики открылся в Молодечно
Новости Беларуси. В Молодечно открылась необычная комната истории: в небольшом здании рядом с межрайонным отделом судебных экспертиз отныне можно увидеть настоящие орудия преступлений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
А также оборудование, с помощью которого эти преступления раскрывают правоохранители. Словом все то, с чем сталкиваются эксперты-криминалисты каждый день.
Тайн следствия коснулась Кира Карлович. Подробности в видеоматериале.
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Новости Беларуси. В Молодечно открылась необычная комната истории: в небольшом здании рядом с межрайонным отделом судебных экспертиз отныне можно увидеть...
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