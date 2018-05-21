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Израиль заявил о первом боевом применении истребителя F-35

22.05.2018 19:29 — Разное | Партизан  
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Израильские ВВС на сегодняшний день заказали 50 истребителей F-35. Военно-воздушные силы Израиля сообщили о первом применении в боевой операции американского многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35.

ISRAEL DEFENSE FORCES

Израильские ВВС продемонстрировали фотографии самолетов в небе над столицей Ливана Бейрутом и сообщили, что истребители "нанесли два авиаудара на двух разных фронтах". Точное место атак и их результаты не называются.

"Как вы знаете, мы только что победили на "Евровидении" с песней Toy ("Игрушка"). Что ж, самолеты F-35 - это не игрушка", - сказал командующий Военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин.

Ранее израильская авиация нанесла несколько ударов по территории Сирии.

Израиль первым из государств импортировал из США новейший одноместный истребитель F-35. На сегодняшний день Израиль заказал 50 самолетов, но может расширить заказ до 75-ти.

В Израиле F-35 известны под еврейским именем "Адир" ("Могучие").

Некоторые эксперты сомневаются в высокой боевой эффективности F-35, REUTERS

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Том Бейтман, заявления Израиля о том, что он впервые использовал этот истребитель в бою - еще до американцев, - говорят о желании продемонстрировать военную мощь на фоне растущей угрозы со стороны Ирана.

Израиль заявляет, что его недавние авиаудары в Сирии были нацелены против иранских военных объектов и стали ответом на ракетные обстрелы израильских позиций на Голанских высотах.

В Сирии воюют несколько сотен иранских кадровых военных, которых Тегеран называет военными советниками сирийской армии. Иран также направил тысячи бойцов-добровольцев в поддержку сирийских правительственных сил.

США предоставили Израилю больше военной помощи, чем любая другая страна в мире (порядка 4 млрд долларов в год), а законы США о торговле оружием требуют их поставок на Ближний Восток в таком объеме, чтобы Израиль всегда имел военное превосходство в регионе.

Ранее поступали сообщения о том, что на F-35 уже использовался израильскими ВВС в боевых условиях - предположительно, в январе прошлого года.

"Стелс" в ущерб маневренности
Истребитель F-35 создавался в рамках одной из самых дорогих в мире оборонных программ и подвергался критике как за дороговизну, так и за боевую эффективность.

REUTERS
В декабре 2016 года, сразу после победы на президентских выборах, Дональд Трамп резко раскритиковал новые истребители из-за их высокой стоимости, которая достигает 100 млн долларов за одну единицу техники.

После этого министру обороны США Джеймсу Мэттису пришлось выступить в защиту оборонной программы по созданию новых самолетов.

Программа по разработке истребителей F-35 рассчитана до 2070 года, а ее общая стоимость оценивается в 1,5 трлн долларов.

Ряд экспертов утверждает, что F-35 не хватает маневренности, из-за чего он не может противостоять в бою истребителям F-16. Сообщалось также о проблемах с обзором из кабины пилотов.

Аналитики отмечали, что создатели самолета делали упор на стелс-технологии, в результате чего была несколько снижена боевая эффективность истребителя.


 
 
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Израильские ВВС на сегодняшний день заказали 50 истребителей F-35. Военно-воздушные силы Израиля сообщили о первом применении в боевой операции американского...
 
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