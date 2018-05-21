Никогда не поздно: сибирячка стала майором полиции в 100 лет

Елена Дмитриевна Ковязина, отметившая вековой юбилей, получила наградные погоны майора полиции, сообщает сайт Управления МВД РФ по Тюменской области.

Ковязина является ветераном Великой Отечественной войны и Госавтоинспекции. Примечательно, что присвоение звания проходило в праздничной атмосфере: во дворе двора именинницы выступали барабанщики Тюменского президентского кадетского училища и дуэт "Полицейская академия".

Во время ВОВ Ковязина трудилась фронтовой медсестрой, а после победы продолжила службу на Дальнем Востоке. После возвращения в Тюмень Елена Дмитриевна проработала 10 лет в оперативном отделе УВД, а затем в Госавтоинспекции до самой пенсии, пишет