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Для Минска закупят электробусы нового дизайна
«Белкоммунмаш» поставит в столицу еще 60 электробусов, из них 17 — до конца 2018 года, остальные — к маю 2019-го. Часть машин будет уже с новым дизайном, пишет
Новый дизайн электробуса.
Контракт подписан 15 мая. Согласно договору Минск получит 28 электробусов особо большой вместимости модели Е433, но уже нового дизайна, и еще 32 электробуса большой вместимости модели Е321.
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«Белкоммунмаш» поставит в столицу еще 60 электробусов, из них 17 — до конца 2018 года, остальные — к маю 2019-го. Часть машин будет уже с новым дизайном, пишет БелТА.
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