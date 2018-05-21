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Папа Франциск — гею: Бог сделал вас таким, и он любит вас таким
Папа Римский Франциск заявил, что геев такими создал Бог, сообщает
По полученным данным, понтифик пообщался с геем-католиком Хуаном Карлосом Крузом, который стал жертвой чилийского священника-педофила Фернандо Карадимы.
«Хуан Карлос, то, что вы гей, не имеет значения. Бог сделал вас таким, и он любит вас таким, и это не имеет значения. Вы должны быть довольны тем, кто вы есть», — процитировал понтифика Карлос.
Также мужчина рассказал. что во время общения с Папой Римским он призвал понтифика наказать виновных в чилийских случаях насилия, пишет
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Папа Римский Франциск заявил, что геев такими создал Бог, сообщает CNN.
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