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Японского художника освободили

22.05.2018 18:38 — Разное | Партизан  
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22 мая из белорусской колонии освободили японского художника Даичи Йошиду. За решеткой он находился с августа 2016 года.


Снимок из архива. Даичи Йошида. Фото: svaboda.org

Японец летел в Токио из Киева (он был на фестивале манги в Одессе) с пересадкой в Минске. В его багаже были части огнестрельного оружия до 1945 года выпуска, которое он приобрел в антикварном магазине, чтобы использовать в качестве моделей для изображений. Иностранца в минском аэропорту задержали, в апреле 2017-го его осудили на 4 года и 6 месяцев заключения за незаконный провоз и перемещение через государственную границу огнестрельного оружия.


4 мая в этом году судебная коллегия Верховного суда Беларуси уменьшила приговор до 1 года и 9 месяцев лишения свободы по причине "чрезмерной строгости назначенного наказания". Как информирует Радио Свобода,во вторник Йошида покинул колонию в сопровождении сотрудников витебской милиции. После оформления соответствующих документов его отправят на родину. В аэропорту художник сможет встретиться со своими родственниками.


 
Теги: Минск
 
 
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22 мая из белорусской колонии освободили японского художника Даичи Йошиду. За решеткой он находился с августа 2016 года.
 
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