Японского художника освободили

Снимок из архива. Даичи Йошида. Фото: svaboda.org

4 мая в этом году судебная коллегия Верховного суда Беларуси уменьшила приговор до 1 года и 9 месяцев лишения свободы по причине "чрезмерной строгости назначенного наказания". Как информируетво вторник Йошида покинул колонию в сопровождении сотрудников витебской милиции. После оформления соответствующих документов его отправят на родину. В аэропорту художник сможет встретиться со своими родственниками.