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В Орше пропал молодой парень
Оршанскими милиционерами разыскивается 24-летний Дмитрий Алейников, о судьбе которого уже несколько дней ничего не известно.
Как сообщается, молодой человек 20 мая примерно в час ночи вышел из клуба «КлубНИКА», откуда направился в неизвестном направлении и пропал.
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Оршанскими милиционерами разыскивается 24-летний Дмитрий Алейников, о судьбе которого уже несколько дней ничего не известно. Как сообщается, молодой человек 20 мая...
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