В Орше пропал молодой парень

Оршанскими милиционерами разыскивается 24-летний Дмитрий Алейников, о судьбе которого уже несколько дней ничего не известно.

Как сообщается, молодой человек 20 мая примерно в час ночи вышел из клуба «КлубНИКА», откуда направился в неизвестном направлении и пропал.